Apple Wwdc 23 parte alla grande con incredibili novità

L’attesissimo evento annuale che Apple dedica agli sviluppatori ha aperto i suoi battenti, ieri alle 19.00 ora italiana. A Tim Cook, Ceo della big tech californiana, le note di apertura il quale dopo qualche minuto ha ceduto la parola agli specialisti per la presentazione dettagliata delle tante, incredibili novità che Apple aveva in programma.

La lunga rassegna è cominciata con il MacBook Air 15pollici, fiore all’occhiello della line-up di portatili di casa Apple. Dotato di un ampio display Liquid Retina da 15,3 pollici, prestazioni straordinarie del chip m2, fino a 18 ore di autonomia e un design silenzioso senza ventola, il nuovo notebook offre potenza e portabilità, rimanendo il 15 pollici più sottile al mondo. Con un nuovo sistema a sei altoparlanti e audio spaziale, MacBook Air 15 pollici offre un suono avvolgente. Laricarica MagSafe, la potenza e la semplicità di macOS Ventura garantiscon un’esperienza impareggiabile. È possibile ordinarlo da subito, sarà disponibile da martedì 13 giugno.

Seguivano Mac Studio e Mac Pro, i due Mac più potenti mai realizzati. Grazie al chip m2 Max e al nuovo m2 Ultra, Mac Studio offre prestazioni ancora più scattanti e una connettività migliore in un design incredibilmente compatto. Mac Pro, ora con chip m2 Ultra, unisce le prestazioni senza precedenti del chip Apple più potente alla versatilità dell’espansione Pcie, offrendo fino a 192Gb di memoria unificata. Esso completa la transizione al chip Apple e, insieme agli altri sistemi pro, offre a linea di prodotti professionali Apple più potente e capace di sempre. Entrambi possono essere ordinati da oggi, con disponibilità a partire da martedì 13 giugno.

Tra le novità svelato ieri, m2 Ultra, un nuovo SoC (System on a Chip) che porta su Mac enormi incrementi prestazionali e completa la famiglia di chip m2. Si tratta del chip più grande e capace mai creato da Apple, e rende i nuovi Mac Studio e Mac Pro i desktop Mac più potenti di sempre. Realizzato usando la tecnologia a 5 nanometri di seconda generazione e la rivoluzionaria architettura UltraFusion di Apple, m2 Ultra è composto da 134 miliardi di transistor, 20 miliardi in più del chip precedente. Il nuovo Soc ha una Cpu più potente che è il 20% più veloce rispetto al chip m1 Ultra, una Gpu più grande che è fino al 30% più scattante, e un Neural Engine che è fino al 40% più veloce.

Fin qui l’hardware di Apple, che ha poi ha annunciato iOs 17, il sistema operativo dei melafonini. Una importante release che aggiorna l’esperienza di comunicazione in Telefono, FaceTime e Messaggi, rende ancora più semplice la condivisione con AirDrop e offre modalità di input più intelligenti che rendono la digitazione ancora più veloce e precisa.

iOs 17 introduce anche nuove esperienze con Journal e StandBy, due app innovative tutte da scoprire. Analogamente, Apple ha presentato iPadOs 17 per iPad, che offre modalità completamente nuove per personalizzare la schermata di blocco e interagire con i widget. Lavorare con i Pdfdiventa più semplice grazie alla funzione di inserimento automatico, che identifica e compila in modo intelligente i campi dei moduli, mentre Note si arricchisce di una nuova esperienza per annotare i Pdf e lavorarci a più mani. L’app Salute approda su iPad e introduce grafici interattivi, mentre HealthKit permette ai team di sviluppo di creare esperienze innovative concepite appositamente per il display di iPad. iPadOS 17 sarà disponibile in autunno.

Aggiornato anche il sistema operativo per desktop con l’arrivo di macOS Sonoma, ricco di una vasta gamma di funzioni che migliorano l’esperienza Mac. Spettacolari salvaschermo e potenti widget offrono nuove opzioni di personalizzazione. Sarà possibile disporre i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro con un solo clic e, grazie alla magia di Continuity, accedere al completo ecosistema su iPhone direttamente sul Mac. Inoltre, l'esperienza di gaming migliora ulteriormente con l’introduzione di Game Mode, Modalità Gioco di nuovi entusiasmanti titoli e del nuovo kit per il game porting che permette a chi sviluppa di portare ancora più facilmente più giochi su Mac.

Annunciati anche i prossimi aggiornamenti software per Apple Tv 4k, in arrivo il prossimo autunno, che rendono la visione ancora più piacevole, interattiva e divertente per tutta la famiglia. Con tvOs 17 arriva ancheFaceTime, permettendo per la prima volta di usare la popolare app sul televisore per avere conversazioni ancora più coinvolgenti con familiari e amici. Apple Tv4k riunisce sul grande schermo di casa tutte le app di streaming più popolari, con una qualità audio e video da cinema, così come i servizi Apple Music, Apple Fitness+ e Apple Arcade. tvOs 17 sarà disponibile il prossimo autunno. Non poteva mancare watchOs 10, che porta su Apple Watch un approccio innovativo per visualizzare rapidamente le informazioni grazie alle app riprogettate, a una nuova Raccolta smart per mostrare i widget più rilevanti al momento giusto e a nuovi, bellissimi quadranti. Per chi pratica il ciclismo sono state introdotte nuove metriche, Viste allenamento e connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e sensori di cadenza. Chi ama il trekking potrà contare su nuove funzioni di Mappe e Waypoint bussola. Infine, l’app Mindfulness include nuovi strumenti per la salute mentale. Anche watchOs 10 sarà disponibile il prossimo autinno come aggiornamento gratuito.

Apple, infine, ha annunciato nuove funzioni per la salute in arrivo con i prossimi aggiornamenti di iOs 17, iPadOs17 e watchOs 10 che si estendono a due aree di grande importanza. Esse consentono di registrare le emozioni del momento e lo stato d’animo giornaliero, nonché di consultare informazioni utili e accedere facilmente a valutazioni e risorse. iPhone, iPad e Apple Watch offrono nuove funzioni per la salute della vista, che promuovono salutari comportamenti volti a ridurre il rischio di miopia. Inoltre, l’app Salute arriva su iPad, offrendo nuovi modi di visualizzare i loro dati sanitari. Fin qui le novità presentate al keynote di apertura. Nei prossimi giorni, faremo un focus su ciascuno dei nuovi prodotti presenti all’wwdc, ivi compreso il rivoluzionario Vision Pro, l’inedito visore di Apple per immergersi nella Realtà Aumentata.