Asus annuncia un nuovo hardware per il mondo gaming

Asus ha annunciato il case Tue Gaming Gt502, dotato di doppia camera, vetro temperato panoramico e spazio a sufficienza per alloggiare fino ad un massimo di 13 ventole. Gli amanti del Pc “fai da te” sono ben consci dell’importanza del raffreddamento e di quanto questo fattore non possa essere trascurato o semplicemente posticipato ad una fase successiva alla scelta dei componenti, soprattutto quando si impiegano componenti particolarmente performanti e di fascia alta. Le moderne Cpu e schede video ad alte prestazioni offrono una potenza di elaborazione senza precedenti per gamer, creator e appassionati di ogni tipo, necessitando proprio di un sistema di raffreddamento adeguato e di qualità, che permetta di sfruttare in pieno tutto il loro potenziale.

Il nuovo chassis, con il suo design termico "dual chamber", offre ai builder un case accattivante e versatile, generoso nei volumi interni e progettato per ospitare efficacemente anche componenti di fascia alta. Esso offre un'ampia gamma di opzioni per progettare il sistema di raffreddamento della loro prossima build ad alte prestazioni ed è proposto in due varianti di colore, con una Black Edition e una White Edition che sapranno certamente interpretare ed esprimere stili diversi, per setup esclusivi e personalizzati.

Il design dual chamber offre un’ampia camera posteriore, che mette a disposizione uno spazio di 90mm per un ideale cable management, ma questo è solo l'inizio. Permette di ospitare comodamente anche l'alimentatore e include una versatile staffa per montare fino a tre unità di archiviazione o persino un radiatore da 360mm, perfettamente isolato dai componenti primari, quelli che producono maggiore calore e sono alloggiati nella camera principale.

Osservando la camera principale, spicca il fatto che è realizzata con ampie prese di raffreddamento che aspirano l'aria dal pannello inferiore. Il case può ospitare di default quattro ventole Argb da 120mm per fare defluire il calore attraverso la parte posteriore ma c'è spazio a sufficienza per aggiungerne molte altre. Il nuovo Gt502 supporta infatti fino a un massimo di 13 ventole in totale, consentendo massima libertà ed efficacia nel dirigere l'aria di raffreddamento laddove ce n'è bisogno.

Ma non è l'unico modo in cui è possibile raffreddare il proprio sistema high end. Lo sfiato superiore nella camera principale supporta radiatori fino a 360 mm per sistemi di raffreddamento di tipo Aio o custom loop personalizzati. Anche se si volesse pensare di effettuare un overclock "estremo" del proprio Pc, il Gt502 permette di poter contare agevolmente su tutte le opzioni di raffreddamento più efficaci e di cui l'hardware più avanzato possa necessitare.

Asus ha progettato il case per offrire agli amanti del Pc fai da te un'esperienza di assemblaggio davvero semplice, dentro e fuori. Il supporto per alimentatori Atx e schede madri fino al formato Atx assicura un'ampia gamma di opzioni nella scelta dei componenti da utilizzare. I pannelli laterali removibili consentono inoltre di assemblare la propria build senza problemi e senza l’uso di attrezzi specifici. Anche la gestione dei cavi è davvero semplice. La versatile staffa della ventola nella camera posteriore è dotata di appositi fermacavi e prese integrate; quindi, sia che venga utilizzata per l'archiviazione, per installare ventole o per il radiatore di un sistema di raffreddamento a liquido, è possibile instradare comodamente e ordinatamente tutti i cavi necessari.

L'interno spazioso del Gt502 ospita schede video lunghe fino a 400mm; una staffa di montaggio verticale, già inclusa, consente inoltre di scegliere se orientare la Vga orizzontalmente o verticalmente: tutto ciò che serve è un riser cable per poter esibire cover e ventole della scheda verticalmente. Le odierne schede grafiche ad alte prestazioni utilizzano spesso voluminosi (e pesanti) dissipatori di calore per disperdere più efficacemente il calore prodotto durante il loro funzionamento. La particolare struttura di regolazione a tre sezioni supporta un'ampia gamma di schede video, indipendentemente dall’orientamento con cui queste vengono installate

Lo chassis di Asus offre un’ottima versatilità: con oltre 25 parti staccabili, il case permette ai modder un’ampia serie di opzioni di personalizzazione. Virtualmente ogni sezione può essere rimossa rapidamente e personalizzata in ogni aspetto, per una totale customizzazione del design, realizzando al meglio le proprie preferenze.

Una ricca selezione di porte sul pannello frontale semplifica il collegamento di cuffie e altre periferiche, mentre la porta Usb Type-C sulla parte anteriore è cablata al fine di garantire la massima velocità: è sufficiente installare una scheda madre con un connettore Usb 3.2 Gen 2 Type-C per avere velocità di trasferimento eccezionali a portata di mano.

Il case è anche facile da spostare, includendo due robuste maniglie in cotone intrecciato, testate per supportare in totale sicurezza fino a 30 kg e per facilitare gli spostamenti. Il prezzo è di 209,90 euro in entrambe le colorazioni disponibili.