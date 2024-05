Asus Rog, nuovi in-ear per la massima competitività nel gaming

Asus Rog ha annunciato le Rog Cetra True Wireless SpeedNova. Progettate per le sfide ad alta competizione, queste cuffie gaming vantano la tecnologia wireless Rog SpeedNova per un audio a bassissima latenza, una connessione stabile ed affidabile ed una efficienza energetica ottimizzata.

La connettività wireless dual-mode offre grande flessibilità, consentendo di connettersi tramite Bluetooth o wireless a 2,4 Ghz. La funzione Hybrid Multipoint permette l'accoppiamento simultaneo di due dispositivi, uno tramite Bluetooth e l'altro tramite la banda a 2,4 Ghz con il dongle in dotazione, per offrire la massima versatilità di impiego in tutti gli scenari di utilizzo. Ad esempio, è possibile ascoltare audio in game a bassa latenza e alta definizione dal proprio Pc mentre, tramite Bluetooth, si è contemporaneamente connessi con il proprio smartphone per non perdere alcun messaggio o chiamata in arrivo.

Grazie alla doppia connettività i nuovi auricolari coprono un ventaglio davvero ampio di piattaforme diverse: in modalità Bluetooth sono compatibili con Pc, Mac, Nintendo Switch e smartphone; in modalità 2,4Ghz invece, possono essere usati con Pc, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, oltre che con tutti gli altri device mobili.

In particolare, quando si utilizza la connessione a 2,4Ghz, la tecnologia wireless ottimizza la banda per offrire prestazioni audio a bassissima latenza e una connessione sempre stabile. La tecnologia SpeedNova è anche più efficiente dal punto di vista energetico, garantendo fino a 36 ore di durata della batteria in modalità 2,4 GHz e, sfruttano il codec Lc3+ regala un audio ad alta risoluzione a 24 bit/96 khz. Inoltre, la tecnologia Dirac Opteo assicura dettagli ricchi e un'accurata riproduzione del suono, per una esperienza davvero premium, mentre la tecnologia Adaptive Anc offre importanti miglioramenti nella cancellazione del rumore, in quanto effettua regolazioni in tempo reale rilevando costantemente il modo in cui gli auricolari vengono indossati e il modo in cui il suono viene riflesso all'interno del canale uditivo. Inoltre, la modalità Auto identifica i livelli di rumore ambientale e regola dinamicamente la cancellazione del rumore, per offrire un audio sempre impeccabile e davvero coinvolgente in ogni scenario o condizione di ascolto.

A differenza delle cuffie tradizionali, per gli auricolari “in-ear”, l'assenza di un’asta flessibile per il microfono può rendere la cattura della voce una sfida assai ardua. Tuttavia, le cuffie Rog offrono una risposta decisamente efficace al problema, essendo dotate di sensori a conduzione ossea che aiutano a catturare in modo chiaro la conversazione. In aggiunta, insieme ai microfoni Anc con beamforming, esse riducono efficacemente il rumore di fondo, mantenendo un suono naturale e garantendo chiamate sempre precise e cristalline.

Le nuove Rog Cetra True Wireless possono essere ricaricate in modalità wireless o tramite tradizionale connessione cablata via Usb-c. La ricarica rapida all'interno della custodia garantisce fino a un'ora di utilizzo con soli 5 minuti di carica e fino a 46 ore di ascolto (in modalità Bluetooth). L'applicazione Armoury Crate è stata progettata per arricchire l’esperienza d’uso delle cuffie per sfruttarle al meglio. Tra le tante opzioni disponibili, essa consente ad esempio di selezionare i dispositivi collegati, di regolare la modalità Anc o i livelli di equalizzazione e persino di attivare le notifiche vocali. Armoury Crate può anche essere utilizzato per creare un look personalizzato grazie alla gestione dell'illuminazione Asus Aura Rgb, che include quattro effetti di luce preimpostati ed offre fino a 16,8 milioni di colori.

I nuovi auricolari gaming di Rog sono già disponibili nelle due varianti di colore Standard Black o Moonlight White ad un prezzo di 229,90 euro.