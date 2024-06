Asus Rog Keris II Ace, la rivoluzione nel mondo dei mouse gaming

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia di Rog Keris II Ace, il nuovo mouse gaming appartenente alla linea “Ace”, le periferiche indirizzate al mondo degli eSports.

Con un peso di soli 54 grammi e una forma ergonomica progettata per affrontare lunghe sessioni di gioco, questo mouse è un vero game changer, il sogno di ogni appassionato di Fps.

Sono davvero numerose le caratteristiche del nuovo Keris che lo rendono unico, a partire dalla tecnologia wireless SpeedNova, al sensore ottico AimPoint Pro e alla novità assoluta, il Polling Rate Booster.

Il mouse dal peso piuma

Il nuovo mouse gaming Rog si caratterizza per il suo design esclusivo, che punta a soddisfare al meglio le esigenze di ogni giocatore, casual o pro. A partire dalla sua forma ergonomica, testata sul campo dai migliori pro player di titoli Fps, che permette alla nuova proposta della collezione di offrire massimo comfort e migliore controllo.

Il nuovo Keris, infatti, è stato sviluppato ponendo la massima attenzione ai dettagli, per aiutare ogni gamer nei match più impegnativi: i bordi sono inclinati verso l'interno per fornire una presa solida e comoda al tempo stesso, i pulsanti laterali sono posizionati per essere più facilmente accessibili con il pollice e la sporgenza a destra è dotata di spazio extra per appoggiare l'anulare e consentire una migliore mobilità per l'indice e il medio.

Prestazioni innovative

Keris II Ace è un vero game changer e punta a diventare vero leader di settore: offre prestazioni eccezionali e un controllo estremamente fluido. Grazie all’adozione della tecnologia wireless SpeedNova, integrata in tutti i più recenti device Rog, il nuovo mouse offre un duplice vantaggio: prestazioni Rf wireless a 2,4Ghz affidabili e a bassissima latenza, per garantire la massima velocità e consistenza dei movimenti, abbinate ad una efficienza energetica ottimizzata, che permette di godere fino a 107 ore di gioco non-stop.

In più esso si accompagna all’innovativo Polling Rate Booster, un esclusivo dongle Rog che eleva la velocità di polling del mouse fino a 4000 Hz in modalità wireless e fino a 8000 Hz in modalità cablata. La maggiore velocità di trasmissione dei dati comporta l’abbattimento dei ritardi di input e un tracciamento più rapido ed accurato dei movimenti, traducendosi nella visualizzazione a schermo dei movimenti del cursore molto più fluidi e tempestivi.

Tutto questo con la garanzia della massima affidabilità e durabilità nel tempo. I nuovi micro switch ottici Rog offrono infatti una sorprendente durata, essendo testati per oltre 100 milioni di clic, e forniscono una risposta sempre reattiva, con un input chiaro ed una attivazione istantanea.

Connettività tri-mode

Rog Keris II Ace è davvero ricco di funzionalità e si adatta perfettamente alle esigenze di ciascun gamer e ogni stile di gioco, vantando anche tre diverse opzioni di connettività: con cavo Usb, tramite Rf a bassa latenza o Bluetooth. Inoltre, quando viene usata la modalità Rf, grazie alla tecnologia Rog Omni Receiver è possibile collegare in modalità wireless una tastiera e un mouse compatibili usando un singolo dongle e liberando, così, le relative porte del proprio Pc, senza compromettere le prestazioni.