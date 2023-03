Boom in Italia dei pagamenti attraverso gli smartphone

Secondo il recente studio “digital payment” di Statista, i pagamenti digitali nel commercio online subiranno una brusca impennata entro i prossimi 4 anni, superando un valore complessivo di 115 miliardi di euro rispetto ai 67 miliardi del 2022.

Una trasformazione che sta coinvolgendo anche i pagamenti nei punti vendita fisici grazie alla spinta del mobile payment che fa registrare numeri minori ma un tasso di crescita esponenziale: sempre entro i prossimi 4 anni ,infatti, si assisterà a un incremento del 165% dei pagamenti da smartphone all’interno dei negozi fisici con un giro d’affari di quasi 60 miliardi di euro nel 2026 (rispetto ai 22 fatti registrare alla fine dello scorso anno).

All’interno di questo scenario, però, non mancano dati contrastanti: secondo il report “Space 2022” della Bce il contante rimane la forma di pagamento scelta dal 69% degli italiani (dato in calo del 13% dal 2019) ma è quella preferita solo dal 19% (-10% sempre sul 2019). Quasi 6 italiani su 10 (58%) infatti, hanno messo in cima ai metodi di pagamento preferiti quelli cashless, ricalcando esattamente la media dell’Eurozona.

APPROFONDIMENTI Cyberoo, una pmi italiana tra le big internazionali del settore Nuova veste grafica per l’app di Uber: al via una serie di aggiornamenti Novità dal mondo Microsoft con le app Bing e Edge Questi dati rappresentano un’importante conferma del modo in cui stanno evolvendo le abitudini dei consumatori, sempre più propensi a utilizzare sistemi di pagamento innovativi e integrando a tutti gli effetti le novità del mercato come i sistemi “Buy Now Pay Later”, i conti digitali, le rateizzazioni, i finanziamenti e, in alcuni casi, anche le criptovalute che si stanno affiancando ai più tradizionali metodi di pagamento digitali come le carte e i bonifici. “La strada è tracciata e non si può tornare più indietro, anche se questi numeri ci dicono che l’Italia su questa tematica può fare ancora molta strada. L’intero ecosistema dei pagamenti digitali e tutti i player coinvolti dovranno essere in grado di soddisfare e, se possibile, anticipare i bisogni dei consumatori sempre più propensi a pagare con modalità elettroniche, offrendo un servizio semplice, istantaneo e sicuro”, ha affermato Bruno Natoli, Ceo di Mia-FinTech, startup italiana nata dalla tecnologia cloud native di Mia-Platform che si pone l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale di banche, istituti finanziari e altri attori dell’ecosistema financial services. Sempre secondo il report della Bce, di tutti i pagamenti giornalieri dell’Eurozona il 17% è stato effettuato online nel 2022, rispetto solo al 6% del 2019. In termini di valore, la quota dei pagamenti online nel 2022 è stata del 28% (+14% rispetto sempre al 2019), indicando che questa tipologia di pagamenti sono preferiti per importi più elevati. In Italia una transazione su due viene effettuata con la carta di credito, il 5% con il bonifico e ben il 27% (terza nazione in Europa solo dietro a Olanda e Germania) con metodi di pagamento online alternativi che includono conti digitali (come Paypal), sistemi “Buy Now Pay Later” e finanziamenti. Il restante 17%, infine, viene saldato con altre tipologie di pagamento che includono voucher, gift card e cryptovalute.

In questo contesto diventa fondamentale per le aziende che devono gestire dei pagamenti digitali, avere dei sistemi online in grado di gestire le nuove e diverse tipologie di pagamento in un’unica soluzione componibile e ready to market per gestire al meglio il proprio business e capire in che modo si stanno orientando le preferenze dei consumatori. La soluzione ideata da Mia-FinTech con il Payment Integration Hub va esattamente verso questa direzione: una piattaforma che integra diverse modalità di pagamento consentendo ai propri clienti un semplice ingaggio dei provider di pagamento e funzioni avanzate come storni totali/parziali, payout, rimborsi e in grado di produrre analisi e insight approfonditi. “Grazie alla standardizzazione delle tecnologie Api, la piattaforma di Mia-FinTech è in grado di offrire un’unica soluzione innovativa B2B2C (Business to Business to Consumer), componibile a seconda delle necessità di business per fornire una vera governance dei pagamenti digitali. Il valore distintivo di questa offerta risiede nella nella configurazione semplificata dei metodi di pagamento e nelle funzionalità di controllo e governo racchiuse in un’unica console che integra tutte le modalità dei metodi di pagamento. In questa prima fase di lancio ci proponiamo a settori come retail, insurance e transportation”, ha spiegato ancora Natoli.

Se la pandemia ha accelerato la propensione verso i pagamenti digitali, saranno i comportamenti e le abitudini d’acquisto dei consumatori a guidare l’innovazione costringendo i responsabili del settore a riconsiderare e aggiornare i modelli operativi. Una delle prossime tendenze, già in atto nei punti vendita, si chiama “Tap to Pay” ovvero la possibilità di ricevere pagamenti digitali senza terminale Pos dove l’operazione viene finalizzata con un tablet o uno smartphone. Come riporta la ricerca Us Proximity Mobile Payments 2022, negli Stati Uniti lo scorso anno i volumi di pagamento “Tap to Pay” sono aumentati del 30% superando 4,1 miliardi di dollari. Le big tech a stelle e strisce come Google e Apple stanno cavalcando questo nuovo trend in grado di favorire l'adozione di pagamenti digitali anche per le piccole e medie imprese, visto che i merchant possono ricevere pagamenti elettronici senza investire nell’acquisto o noleggio di un Pos.