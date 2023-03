Ufficiale la nuova serie Bravia Xr 2023 di Sony

Sony ha annunciato il lancio della gamma di tv Bravia Xr 2023 con Cognitive Processor Xr, la nuova frontiera dell’intrattenimento domestico. Quattro i nuovi modelli previsti: x95l mini led, x90l full array led, a95l qd-oled e a80l oled, tutti dotati di funzioni pensate per immergere completamente gli appassionati nell’emozione di film, videogiochi, contenuti in streaming e non solo.

X95L

I tv bravia xr 2023 possono contare su un Cognitive Processor xrtm aggiornato con la nuovissima tecnologia xr Clear Image, che ottimizza la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti per riprodurre scene d’azione adrenaliniche, a prova di effetto mosso. Il processore, inoltre, consente un miglior controllo della retroilluminazione per aumentare le zone di Local Dimming, incrementare la luminosità e ridurre l’effetto alone (blooming).

Tutti i modelli si avvalgono del sistema Acoustic Center Sync che permette di sincronizzare il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar Sony compatibile, trasformandolo nell’autoparlante centrale per un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente. I più esigenti in fatto di acustica non rimarranno delusi da 360 Spatial Sound Mapping, la tecnologia integrata nelle soundbar Sony che genera molteplici diffusori virtuali e ottimizza il campo sonoro.

Una novità assoluta di quest’anno è il sistema Acoustic Multi-Audio+ del televisore x95l, pensato per far coincidere l’audio con le immagini della scena. Nei modelli a95l e a80l, lo stesso compito è assolto dal sistema Acoustic Surface Audio+, basato su attuatori che vibrano per emettere i suoni da ogni punto dello schermo.

A95L

La gamma bravia xr 2023 strizza l’occhio anche ai gamer, proponendo funzioni esclusive che rivoluzioneranno l’esperienza della PlayStation 5. Se Auto hdr Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode ottimizzano la qualità video durante il gaming e lo streaming, l’intuitivo Game Menu consente di modificare le impostazioni in base alle preferenze personali, ad esempio attivando/disattivando in un attimo il vrr o la tecnologia Motion Blur Reduction. Dal Game Menu, inoltre, è possibile aumentare la luminosità nelle zone buie con la funzione Black Equalizer, per avvistare più facilmente oggetti e avversari o scegliere quale fra i sei tipi di mirino utilizzare per il puntamento. Da quest’anno, l’opzione Screen Size permette di ridimensionare la schermata e ridurla per concentrarsi meglio sulla sfida. Il modello a95l offre anche una funzione di visualizzazione multipla, molto utile per poter aprire le guide strategiche a fianco della partita senza interromperla.

A80L

In linea con l’iniziativa aziendale Road to Zero, Sony si impegna a limitare il consumo di plastica e l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, cercando di ridurre l’uso di plastica vergine, migliorare l’efficienza del trasporto e controllare il consumo energetico dei dispositivi durante l’uso. Tutti i modelli del 2023 saranno provvisti della nuova Eco Dashboard, un pannello di controllo dal quale è possibile personalizzare le preferenze e le impostazioni per consumare meno energia.