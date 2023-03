Casa Xiaomi: tra innovazione e design al via la terza edizione

Si sono ufficialmente aperte le porte della nuova Casa Xiaomi, un luogo premium di circa 230mq situato nello storico quartiere milanese delle cinque vie, completamente dedicato al connubio tra design e innovazione tecnologica. Il progetto, avviato nel 2021 è nato con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistema Xiaomi e mostrare i vantaggi della tecnologia Smart Life per dare ai fan servizi sempre più vicini ai loro bisogni.

Per questa edizione lo spazio vede Xiaomi come vero padrone di casa e ospita brand di pura eccellenza italiana come Lago, Artemide, I-pot, Superkake Studio, Lanificio Leo, Lenzuolissimi, Luxury Relaxe Presso, che hanno supportato l’allestimento con l’intento far respirare l’aria di casa in uno showroom, creando così un ambiente unico. Un’altra novità importante di questa edizione è la presenza di Xiaomi Store Italia che, all’interno della nuova Casa Xiaomi, metterà a disposizione un servizio di consulenza che guiderà le persone invitate tra i prodotti dell’ecosistema e li assisterà nella fase di acquisto e di primo utilizzo. Casa Xiaomi, diventa inoltre un pickup point in cui ritirare i prodotti acquistati su Xiaomi Store Italia, e in aggiunta funzionerà da punto di raccolta per l’assistenza post vendita.

Nel corso dell’evento, Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia ha presentato il progetto di comunicazione per l’arrivo in Italia di Xiaomi 13 Series, partendo dalla recente campagna digital ‘La tua storia in una foto, il tuo capolavoro’, con protagonista l’attrice Matilda De Angelis, ela prestigiosa collaborazione con il fotografo Settimio Benedusi, che proseguirà con un’attività presso lo Xiaomi Store di Arese domani, dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Chi si presenterà in store potrà essere ritratto proprio da Settimio Benedusi con Xiaomi 13 Pro e portarsi a casa il proprio ricordo stampato. L’ultima tappa del progetto vedrà una selezione di foto scattate durante la giornata che sarà anche esposta al MIA Photo Fair, dal 22 al 26 marzo presso il SuperstudioMaxi di Milano.

Dalla fotografia, alla musica, passando per l’intrattenimento. Sempre all’interno degli spazi di Casa Xiaomi, è stata svelata l’ultima novità dell’ecosistema proprietario. Si tratta di Buds 3 Star WarsEdition Stormtrooper, che fondono le avanzate funzionalità audio degli auricolari Xiaomi con l’inconfondibile ed iconica estetica degli stormtrooper dell’universo Star Wars.

Con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,07% e tre modalità Anc, questi auricolari offrono una qualità sonora da studio e fino a 40db di cancellazione del rumore. Con una singola ricarica, è possibile usufruire di 7 ore di riproduzione ed inoltre, grazie alla progettazione ergonomica, si può godere di una vestibilità comoda e sicura.

Disponibili nella colorazione White Stormtrooper, i Buds 3 Star Wars Edition sono in vendita su mi.com, Amazon.it e presso i punti vendita Xiaomi Store Italia a partire da 129,99 euro.

Rimanendo in tema di novità, nel corso dei prossimi mesi Casa Xiaomi si animerà con una serie di appuntamenti dedicati al mondo dell’innovazione, del food, della musica e del design per creare occasioni di confronto sul ruolo della tecnologia come motore della vita quotidiana. A breve sul sito dedicato casaxiaomi.com sarà disponibile il calendario degli eventi a cui si potrà partecipare su invito. Inoltre, sempre sul sito è possibile registrare i propri dati per essere invitati a visitare lo spazio che sarà aperto al pubblico dal Mercoledì al Venerdì, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 20.00 e il Sabato e la Domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30.