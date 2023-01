Ces 2023 a Las Vegas: Asus si prepara al grande evento tra debutti e innovazioni

Asus ha annunciato il lancio dell'evento “Seeing An Incredible Future” al Ces 2023 di Las Vegas, prossimo all’inaugurazione. Durante la presentazione, in modalità virtuale, il colosso tecnologico taiwanese presenterà i risultati di sostenibilità, le innovazioni di prodotto e le anteprime mondiali per l’anno appena cominciato.

L'evento svelerà innovazioni entusiasmanti che spaziano dai laptop per creators, consumatori, aziende, gamer, display, desktop, mini Pc e altro ancora; esso si svolgerà esclusivamente online, avrà luogo domani alle 19.00 ora italiana e sarà trasmesso sul sito ufficiale Asus.

Oltre all'ampia gamma di incredibili prodotti che saranno presentati, l'azienda si concentra anche sulla creazione di un mondo sostenibile per oggi e per domani, abbracciando le innovazioni tecnologiche per implementare azioni più green. Questo impegno è iniziato più di dieci anni fa con l'introduzione del primo computer portatile al mondo a zero emissioni. Oggi Asus offre una gamma di soluzioni sostenibili per professionisti e aziende, azioni queste che sottolineano l'impegno del produttore nella sua visione di sostenere un futuro insieme.

Durante la presentazione, inoltre, sarà svelato il silicio in una versione ottimizzata e più potente, con capacità grafiche ed elaborative sbalorditive e incredibili pannelli Oled. Dal punto di vista costruttivo ed in aggiunta alle brillanti prestazioni, i laptop Asus si presenteranno più resistenti che mai, in quanto sottoposti a rigorosi test di durata di livello militare per garantirne un ciclo di vita prolungato. In aggiunta, Asus si prepara a svelare tecnologie mai viste prima su un laptop, che trasformeranno il modo in cui lavoriamo, giochiamo, creiamo e interagiamo con questi dispositivi.

Per assistere all’evento di lanco virtuale e godere di una sorprendente esperienza in realtà aumentata con splendide immagini legate al tema dell'evento, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale Asus, scansionare il codice QR e assistere alla presentazione.

Vi terremo aggiornati sulle novità promesse da Asus.