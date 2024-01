Ces 2024, Hisense presenta il primo Ultra Black Screen Laser Tv al mondo

Hisense ha portato al Ces 2024 le sue innovazioni all'avanguardia in materia di Tv laser, presentando la nuova generazione di soluzioni per l'home entertainment a livello cinematografico.

Pioniere nelle innovazioni dei Tv laser sin dall’introduzione del primo laser 8k e l'innovativo laser TriChroma, Hisense continua a essere leader nell'innovazione tecnologica introducendo il primo Tv Laser 8k Sonic Screen al mondo, che vanta lo schermo sonoro più grande al mondo con un'area sonora di 3,4 mq e oltre 100.000 unità sonore. Il suono proviene dallo schermo e offre un'esperienza coinvolgente che compete con quella di un cinema professionale. Il nuovo Rollable Laser Tv rivoluziona la visione su grande schermo, superando i limiti delle installazioni tradizionali: grazie alla possibilità di arrotolare e nascondere lo schermo Laser a respingimento di luce ambientale, sarà possibile godere di un'esperienza visiva ad alte prestazioni e della possibilità di nascondere lo schermo quando non viene utilizzato.

Allo stand Hisense è stato esposto anche il Tv Laser 4k Ultra Slim con Compact Laser Engine e Ultra Slim Display Technology, la più piccola unità Laser 4k del settore. Lo schermo ultrasottile è profondo solo 1,57 cm e pesa di 7,5kg, consentono un'integrazione sottile e perfetta in uno spazio abitativo senza compromettere la qualità dell’immagine.

Hisense non solo ha mostrato i progressi nella qualità dell'immagine e negli schermi immersivi, ma ha anche ridefinito ciò che è possibile fare con i televisori laser in termini di elevata gamma dinamica, luminosità, contrasto e profondità visiva. Il primo Ultra Black Screen Laser Tv al mondo contiene una tecnologia a micro-nano film antiriflesso che migliora l'efficienza di utilizzo della luce del 50%, offrendo miglioramenti senza precedenti in termini di luminosità e contrasto del display. Per ottenere luminosità e contrasto impeccabili, il Dynamic Light Steering Laser Tv utilizza la tecnologia Barco Bright, in grado di soddisfare la domanda dei consumatori in termini di immagine superiore indipendentemente dall'ambientazione: luminosa, buia e in ogni situazione intermedia.

Hisense, infine, ha anche presentato la sua tecnologia display all'avanguardia per l'industria automobilistica. L'Automobile Laser Display simula un'esperienza completa all'interno del veicolo utilizzando un'avanzata tecnologia di proiezione laser ed è stato premiato con il Ces 2024 Innovation Award Honoree. L'Ar Heads-Up Display (Hud) di Hisense integra la tecnologia olografica e la proiezione TriChroma a triplo laser, trasformando il parabrezza del veicolo in un centro di informazione, fornendo ai conducenti una visione simultanea di immagini virtuali e dell'ambiente reale attraverso display multidirezionali ad alta risoluzione, garantendo anche una notevole trasparenza.