ChatGpt torna online: «Welcome back Italy». Trovato l'accordo con ​il Garante della Privacy

«Welcome back Italy». Così ChatGpt annuncia il suo ritorno online per gli utenti italiani. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore l'accordo con il Garante della Privacy si è compiuto mentre OpenAi - azienda che opera il chatbot - avrebbe accettato di adempiere alle richieste di rispetto della normativa europea sulla privacy.

ChatGpt, accordo con il Garante della Privacy

Un primo segnale - ricorda il sito del giornale - era arrivato in settimana quando OpenAI aveva concesso a tutti gli utenti mondiali la possibilità di escludere le proprie conversazioni dal training dell'algoritmo. Ma per il ritorno sul mercato italiano OpenAi avrebbe dovuto rispondere a richieste ben precise del Garante italiano come la presenza in ChatGpt di strumenti utili per permettere agli interessati, anche non utenti, di chiedere la rettifica dei dati personali che li riguardano generati in modo inesatto dal servizio o la cancellazione degli stessi, nel caso la rettifica non fosse tecnicamente possibile.

OpenAI, inoltre, dovrà consentire agli interessati non utenti di esercitare, in modo semplice e accessibile, il diritto di opposizione rispetto al trattamento dei loro dati personali utilizzati per l'esercizio degli algoritmi e riconoscere analogo diritto agli utenti, qualora individui il legittimo interesse quale base giuridica del trattamento. OpenAi dovrà fare una campagna pubblicitaria perché tutti, anche i non utenti, sappiano di potere essere esclusi dal chatbot.