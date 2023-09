Colore, stile e originalità: questi i tratti distintivi di Music Sound, brand di Cellularline

Music Sound, da sempre un brand giovane e grintoso, cambia veste e si rinnova, colorandosi di novità per abbracciare gli stili e le esigenze della Gen Z. Il nuovo rebranding, infatti, è caratterizzato da un’esplosione di fantasia, che porta il marchio di punta dell'ecosistema audio di Cellularline Group a un nuovo livello.

Nato nel 2018 esso è tra i principali player nel mercato audio.

Music Sound è infatti pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, avvicinandosi sempre di più ai ragazzi e ai giovani adulti che amano la musica, lo stile e la partecipazione, ponendosi come un brand il cui valore cardine è l’empatia verso le nuove generazioni.

Il tutto dando però grande enfasi alla fantasia, simbolo della Generazione Z e di tutti coloro che desiderano esprimere la propria personalità. Grazie alla proposta ampia e ricca di colori, infatti, Music Sound permette a chiunque di sfoggiare la propria identità unica solamente tramite l’utilizzo di un accessorio.

In-ear Drip

La mission che contraddistingue Music Sound, è quella di proporsi come un’alternativa ai prodotti basici e monocromatici in commercio. Da sempre, infatti, l’obiettivo è quello di rinnovarsi a seconda delle tendenze del momento, proponendo al pubblico accessori sempre giovani e trendy, che spicchino per estro e qualità.

Cuffie gaming Predator

Riconoscibile, iconico, moderno e influente, il nuovo logo richiama al meglio le logiche ed i crismi del mondo audio. Emblema del rinnovamento, esso presenta delle profonde differenze rispetto al precedente: inizialmente semplice e dallo stile divertente, nella nuova versione è caratterizzato da una forma esagonale che rimanda alle iniziali di Music Sound, evidenziando in modo immediato il ruolo di brand. Anche il packaging si trasforma, unendo gli elementi cardine del marchio come colore e fantasia al rigore e all’austerità tipici del settore dell’audio. Ne scaturisce una nuova veste grafica che mette in evidenza il prodotto come elemento centrale, incorniciato da un background colorato ma “pulito”.

Speaker Karaoke

Diversi i prodotti iconici che accompagnano il brand in questo cambiamento, tra cui le cuffie della gamma True Wireless come l'auricolare Bluetooth Drip, con design a capsula trasparente dal design ricco di fantasia e colori, o la linea Swag, disponibile in tantissimi colori brillanti e trendy; le cuffie da gaming Maxi 2, con microfono integrato, comandi sul padiglione e archetto regolabile, e le Predator, un must-have per tutti gli appassionati di videogiochi grazie ai padiglioni ultra morbidi e alle luci Rgb che garantiscono un’esperienza di gioco confortevole e cool. Ma Music Sound è soprattutto divertimento in compagnia: da qui lo Speaker Karaoke è un simbolo: grazie al microfono, alle luci led e alle 8 ore di autonomia, è il compagno ideale per passare dei momenti di felicità con i propri amici, sbizzarrendosi cantando le proprie canzoni preferite.

Speaker Vertical

Un evergreen di Musi Sound è poi lo Speaker Vertical: un prodotto i cui tratti distintivi sono la compatibilità universale, che permette allo speaker di essere collegato a qualsiasi dispositivo, e la ricca varietà cromatica dei vari modelli che compongono la gamma.