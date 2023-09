Con il back to school di Oppo si fa il pieno di tecnologia

Come tante altri brand tecnologici, anche Oppo ha annunciato incredibili promozioni legate al Back to School con bundle esclusivi per ricominciare con il pieno di tecnologia.

Fino al 15 settembre, in esclusiva sull’e-store proprietario, sono presenti numerose offerte adatte alle esigenze di ognuno: che si abbia bisogno di un dispositivo adatto all’intrattenimento, per fare sport, per studiare oppure per lavorare, con i device targati Oppo si trova il meglio della tecnologia a prezzi vantaggiosi.

Il back to school è ormai alle porte: settembre è arrivato e per molti significa rientrare in città e riprendere le varie attività quotidiane.

La tecnologia, ancora una volta, si dimostra un alleato immancabile, il cui supporto è fondamentale per affrontare il ritorno a scuola, in ufficio, ma anche in palestra carichi di energia.

Per coloro che vogliono un ecosistema completo, Reno 10 Pro, il nuovo smartphone perfetto per catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, comprensivo di 6 mesi di garanzia sullo schermo, insieme a Pad Air nella versione da 8/128Gb e la cover sono disponibili ad un prezzo di 699,99 euro.

Protagonista del secondo bundle è il Reno 10, l’ultimo smartphone della serie Reno dotato di tecnologia di ricarica rapida, disponibile solo sullo store online ad un prezzo di 549,99 euro con Pad Air nella versione da 4/128Gb, cover e comprensivo di 6 mesi di garanzia sullo schermo.

Per coloro infine che amano la produttività e non vogliono rinunciare ai contenuti multimediali, il nuovo Pad 2, dispositivo che stabilisce un nuovo punto di riferimento per il mercato globale dei tablet in quanto presenta un esclusivo display con aspect ratio 7:5, una potente piattaforma MediaTek Dimensity 9000 e un'esperienza operativa e di interazione migliorata, compreso di Oppo Pencil, gli ultimi auricolari wireless Enco Air3 Pro e la cover, sono disponibile a 699,99 euro; mentre, Pad 2, compreso di Keyboard, Enco Air3 e la cover sono disponibili a 699,99 euro.