C'è un materiale importante tanto quanto gas o combustibili fossili che molti neanche immaginano. Si tratta dei cristalli. L'uso più diffuso è come semiconduttori, cuore di computer e altri dispositivi di uso quotidiano, ma anche come fibre ottiche, laser nanoscopici, circuiti integrati, microchip, schermi touch, nella farmaceutica e perfino nell'edilizia e l'industria alimentare. Al contrario di quello che si pensa, però, non si tratta di cristalli presenti in natura ma realizzati in laboratorio. La ricerca in questo settore sta accelerando soprattutto in Paesi che investono nella tecnologia, come per esempio Germania, Corea, Stati Uniti, Cina e Giappone, dove la scorsa edizione fu inaugurata dall'imperatore, che solitamente non fa uscite pubbliche se non in rarissime occasioni. La filosofia è collaborare con enti di ricerca e Università per viaggiare spediti verso il futuro.

Sulla crescita dei cristalli e l'epitassia da oggi al 4 agosto si terrà nel campus Universitario di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II la ventesima edizione dell'International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (Iccge-20), l'ultima di una serie iniziata con l'Iccg-1 tenutosi a Boston nel 1966 che ha sancito la nascita della comunità scientifica che si occupa di questo tema. Al congresso internazionale a Napoli ci saranno circa 600 esperti tra fisici, chimici, e ingegneri dei materiali provenienti da quasi 40 Paesi.

L'Iccge-20 di Napoli proporrà sessioni per la presentazione e la discussione sulle recenti attività di ricerca e sviluppo in tutti gli aspetti della crescita dei cristalli, dell'epitassia, della caratterizzazione e delle applicazioni, comprese sia sessioni generali che speciali simposi di attualità. «Lo sviluppo di nuovi materiali sin dalla preistoria ha accompagnato il progredire delle civiltà e in particolare i cristalli rappresentano quello stato della materia che permette di ottenere quasi sempre le proprietà più spinte e utili per il progresso dell'umanità» spiega Andrea Zappettini, direttore dell'Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo (Imem) del Cnr.

Gli obiettivi non sono solo promuovere e migliorare lo studio della crescita dei cristalli scambiandosi modalità di intervento e nuove applicazioni, ma anche incoraggiare e sostenere i contatti e gli scambi tra scienziati che lavorano in aree diverse e sfruttano le stesse metodologie. La comunità, scientifica ma anche aziendale, sulla crescita dei cristalli ha quindi l'opportunità di confrontarsi sul teoria e pratica, su materiali sviluppati e applicazioni, affinché si condividano esperienze. «Lo scopo è mettere insieme tutto il lavoro portato avanti tra una conferenza e l'altra. La cadenza, infatti, è triennale. Posso dire che in tre anni la tecnologia ha fatto passi da gigante in tutti i settori, ma dove dovremmo concentrare i nostri sforzi è soprattutto quello dei semiconduttori, poiché chi prima arriva, prima ottiene risultati straordinari» spiega Antonio Vecchione, ricercatore dell'Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (Spin) del Cnr, che ha organizzato l'Iccge-20 insieme ad Zappettini, in rappresentanza dell'Associazione Italiana di Cristallografia, in collaborazione con il Cnr e l'Università Federico II. Se una nazione che ha investito in ricerca sulla crescita dei cristalli raggiunge nuove conoscenze più velocemente, non solo ottiene ricadute scientifiche ma anche economiche.

Questo perché «i computer di oggi, sebbene velocissimi, non sono lo sono molto più di quelli di 5 anni fa. Cioè abbiamo raggiunto il massimo risultato possibile con i materiali utilizzati, silicio e germanio. Si è arrivati a un livello di perfezione con questi cristalli, quindi la ricerca si convoglia su altri cristalli - aggiunge Vecchione - Bisogna essere estremamente versatili per stare al passo con le esigenze applicative e nel contempo avere una conoscenza approfondita dei meccanismi che portano alla formazione e alla crescita di tali materiali. Questi aspetti saranno affrontati durante i lavori del congresso grazie anche ai differenti approcci scientifici degli esperti che operano in vari settori che vanno dalle nanotecnologie per il controllo della materia su scala atomica alla farmaceutica per lo sviluppo di materiali biocompatibili, alla produzione di materiali funzionali capaci di adattarsi agli stimoli esterni con applicazioni nei campi più disparati come edilizia, elettronica, industria alimentare, quantum computing».