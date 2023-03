Cyberoo, una pmi italiana tra le big internazionali del settore

Gartner ha inserito Cyberoo nella “Market Guide for Managed Detection & Response Services 2023 (Mdr), la più autorevole guida internazionale sui servizi avanzati di cyber sicurezza, riconoscendola a livello globale come “Representative Vendor”.

È così che l’innovativa Pmi emiliana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) e specializzata in cyber security per le imprese, si è guadagnata una posto tra le 12 aziende europee che operano nello specifico segmento Mdr (oltre alle statunitensi) elencate nella guida pubblicata da Gartner.

Secondo la principale società del settore It infatti, i servizi Mdr che offrono il rilevamento e la risposta chiavi in mano alle minacce informatiche, hanno un valore inestimabile per le medie-grandi imprese nelle quali queste operazioni di sicurezza non sono solitamente disponibili all'interno o sono tecnologicamente immature. Per Gartner, inoltre, entro il 2025 il 60% delle organizzazioni (rispetto all'attuale 30%) utilizzerà attivamente le funzionalità di interruzione e di contenimento delle minacce fornite direttamente dai fornitori di Mdr.

“È importante essere stati nuovamente inseriti nella Market Guide for Mdr di Gartner – ha dichiarato Veronica Leonardi, Executive Board Member e Cmo di Cyberoo –. È da molto tempo che offriamo un servizio evoluto di monitoraggio e protezione del perimetro di sicurezza tramite le soluzioni della nostra Cyber Security Suite. Non a caso, le nostre soluzioni sono sempre più apprezzate e scelte nei settori più diversi, dal fashion all’automotive”, ha continuato Leonardi.

Cyberoo offre un servizio di individuazione e mitigazione delle minacce completamente gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Cyber Security Suite è un servizio altamente innovativo per proteggere le aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati e si avvale di un'unica piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un iSOC specializzato.

Durante un incontro con i lavoratori sul tema della privacy e sicurezza dei dati, svoltosi ieri a Napoli ed organizzato da alcune sigle sindacali, Cyberoo è stata invitata a partecipare in qualità di azienda specializzata nel settore della sicurezza informatica. Oltre a presentare alcuni recenti casi di attacchi hacker ai danni di aziende, Veronica Leonardi ha spiegato: “nessun comparto industriale, e quindi neanche il metalmeccanico, può dirsi al sicuro dal rischio informatico. Questo genere di iniziative si inserisce in quel percorso di divulgazione culturale che ci vede costantemente impegnati nella formazione di lavoratori sempre più consapevoli, al fine di poter mettere in atto comportamenti virtuosi volti alla prevenzione di eventi malevoli a danno delle infrastrutture aziendali”.