Dell Pc Copilot+, ecco il portfolio completo con l'intelligenza artificiale

Nell'ambito della crescente offerta di device e infrastrutture Ai, Dell amplia il suo portfolio di Pc e workstation Ai con Pc Copilot+ alimentati da Qualcomm Snapdragon x Elite e Snapdragon x Plus1. Questa nuova classe di device trasforma l'esperienza dei Pc Ai con prestazioni e durata della batteria eccellenti, una migliore produttività e maggiore sicurezza. I cinque nuovi laptop, Xps 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455, offrono una gamma di opzioni che garantiscono velocità e prestazioni elevatissime.

Grazie all'elaborazione dell'intelligenza artificiale localizzata sul dispositivo attraverso la Cpu Qualcomm Oryon, la Gpu e l'unità di elaborazione neurale (Npu) integrate su misura, i nuovi Pc Dell con intelligenza artificiale offrono una durata della batteria senza precedenti; 45 trilioni di operazioni al secondo (Tops) di prestazioni sulla Npu, per eseguire le attività Ai in modo più efficiente e risultati istantanei quando si utilizza Copilot sul dispositivo per ricercare i propri contenuti.

Dell Xps 13

Xps13

Realizzato per l'intelligenza artificiale, questo è il primo Xps dotato di Copilot+ alimentato da Snapdragon x Elite.

Il già iconico laptop è ora dotato di una potente intelligenza artificiale integrata nel device per offrire una reattività all'avanguardia e una grande velocità nella gestione di workload impegnativi, senza la necessità di essere vicino a una presa di corrente. Xps 13 è il più sottile e leggero e ora ha una durata della batteria per tutto il giorno, fino a 27 ore, dichiara Dell, ideale per la produttività quotidiana e la creazione di contenuti.

Dell Inspiron 14 Plus

Inspiron

Dell ha ampliato il proprio portafoglio includendo due nuovi laptop Inspiron Ai, dotati di una lunga durata della batteria, ideali per studenti e chi è multitasking. Sia l'Inspiron 14 Plus (disponibile in blu ghiaccio) sia l'Inspiron 14 (disponibile in grigio titanio) sono realizzati in alluminio leggero e a basse emissioni e sono efficienti dal punto di vista energetico con classificazione Epeat Gold. In particolare, Inspiron 14 Plus è dotato della piattaforma Snapdragon x Plus con un'autonomia fino a 15 ore, per un'esperienza più veloce ed efficiente, audio e video migliorati grazie a quattro altoparlanti e un display Qhd+ con luminosità di 400 nit. Inspiron 14, anch’esso alimentato da Snapdragon x Plus, offre una piattaforma di facile utilizzo con comandi vocali e shutter meccanico per una maggiore sicurezza.

Dell Latitude 5455

Latitude

I nuovi laptop Latitude Ai con Copilot+ sono dotati di processori Qualcomm Snapdragon x Elite a 12 core e Snapdragon Plus a 10 core, per offrire prestazioni elevate e una lunga durata della batteria. Latitude 7455 è un laptop Ai premium con un'autonomia fino a 21 ore, dotato di uno display touch Qhd+ da 14 pollici, quadrupli altoparlanti con riduzione del rumore Ai, Qualcomm FastConnect wi-fi 7 e 5g opzionale per una maggiore connettività e collaborazione. Con il laptop Latitude più sottile di sempre, i membri del team hanno a disposizione il fattore forma mobile di cui hanno bisogno per la produttività, sia quando sono alla scrivania sia quando sono in viaggio. Lo chassis, interamente in alluminio, è costruito con una combinazione di alluminio riciclato e a basse emissioni. Latitude 5455 offre prestazioni elevate in un notebook aziendale Ai mainstream, con un display 16:10 Fhd+ e doppi altoparlanti. I Latitude sono inoltre protetti da molteplici livelli di sicurezza hardware e firmware, da controlli rigorosi della supply chain e a livello di Bios.

Dell Latitide 7455

I Pc Copilot+ di Dell portano la produttività, la creatività e la comunicazione un passo avanti, grazie alle nuove ed esclusive esperienze Ai: Recall, ad esempio, ricorda tutto ciò che è stato fatto sul dispositivo e lo memorizza in modo sicuro sul Pc, non nel cloud, rendendo facile e veloce riprendere da dove si è lasciato; Cocreator invece, crea immagini generate dall'intelligenza artificiale utilizzando una combinazione di parole descrittive e semplici tratti grafici; Live Captions aggiunge la possibilità di tradurre in inglese qualsiasi audio dal vivo o preregistrato in 44 lingue; i nuovi effetti di Windows Studio regolano l'illuminazione e offrono nuovi filtri creativi per migliorare la collaborazione durante le chiamate e Auto Super Resolution utilizza l'intelligenza artificiale per ingrandire i video e i giochi in tempo reale per uno streaming e un gioco fluidi.

Presto disponibili anche in Italia, Xps 13 e Inspiron 14 Plus hanno orientativamente prezzi che vanno da 1099 a 1299 dollari. Latitude 7455, Inspiron 14 e Latitude 5455, i cui prezzi devono ancora essere comunicati, saranno anch’essi disponibili nei prossimi mesi.