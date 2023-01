Ecco il volto di un bambino di Neanderthal di otto anni

Il volto di un ragazzo di Neanderthal di otto anni morto più di 30mila anni fa è stato ricostruito da scienziati che hanno usato un teschio inizialmente trovato nella grotta Teshik-Tash in Uzbekistan nel 1938. Il ritratto è il primo restauro tridimensionale di un fossile di teschio di Neanderthal, che rivela che il ragazzo aveva un grande naso all’insù. Si tratta del primo fossile di Neanderthal scoperto in Asia e l'unico fossile di teschio di Neanderthal asiatico completo conservato finora. Il team, guidato dall'Università cinese di Jilin e dall'Università statale russa di Mosca, ritiene che il restauro mostri la forma facciale degli esseri umani preistorici in Eurasia e mostri le caratteristiche morfologiche dei Neanderthal in Asia centrale.

Il cranio, soprannominato Teshik-Tash 1, è stato trovato in una fossa poco profonda all'interno della grotta, insieme a cinque coppie di nuclei di corno dello stambecco siberiano e scheletri di uccelli. E questo ha suggerito che è stato sepolto ritualmente. Tuttavia, solo nel 2021 il ragazzo è stato classificato come un Neanderthal dai ricercatori del Max Planck Institute. Il team ha analizzato l'osso frontale del cranio, osservando che la forma corrispondeva a quella dei precedenti crani di Neanderthal, e un'analisi del DNA ha mostrato che Teshik-Tash 1 aveva quello mtDNA riferibile proprio ai Neanderthal.

Il bambino aveva circa otto anni, era maturato abbastanza fisicamente da mostrare caratteristiche distintive di Neanderthal, come un grande viso e una zona nasale, un cranio lungo e basso, una mandibola senza mento e una cresta della fronte in maturazione. Il cranio originale è stato ricostruito da circa 150 frammenti. Il team ha eseguito una scansione del cranio e ha riempito i pezzi mancanti permettendo loro di sovrapporre i muscoli digitali, la pelle e finire con i tratti del viso del ragazzo.

«Fossili di Neanderthal, un parente estinto degli esseri umani moderni, sono stati scoperti per la prima volta nella Valle dei Neanderthal in Germania e una volta erano ampiamente distribuiti in tutta l'Eurasia» ha detto Zhang Quanchao, capo del team dell'Università Jilin. Si è creduto a lungo che i Neanderthal vagassero per i paesaggi d'Europa solo durante l'ultima era glaciale, ma uno studio condotto dall'Università di Washington nel 2015 ha rivelato che avrebbero potuto diffondersi più a est e aver vissuto al fianco degli umani moderni per più a lungo di quanto si pensasse in precedenza.

L'analisi delle tracce del DNA di Neanderthal trovate nei genomi degli esseri umani moderni ha dimostrato che le persone in Asia orientale portano tra il 15 e il 30 per cento in più di DNA di Neanderthal rispetto agli europei. Joshua Akey, genetista dell'Università di Washington, e il suo collega Benjamin Vernot, hanno analizzato modelli distintivi nel DNA di 379 europei moderni e 286 asiatici orientali moderni provenienti dalla Cina e dal Giappone. Usando modelli informatici, hanno tentato di simulare come le miscele di DNA di Neanderthal viste nei genomi europei e dell'Asia orientale avrebbero potuto crearsi. Hanno concluso che la teoria secondo cui gli europei moderni si fossero incrociati di più con le popolazioni dell'Africa per annacquare il DNA di Neanderthal che avevano, era improbabile. Invece, hanno scoperto che era più probabile che gli antenati delle popolazioni dell'Asia orientale si fossero congiunti con i Neanderthal più di una volta. «Una cosa che complica queste analisi è il fatto che gli esseri umani hanno migrato costantemente nel corso della loro storia. Questo rende difficile dire esattamente dove si sono verificate le interazioni con i Neanderthal» ha detto Vernot. È possibile, per esempio, che tutti gli incroci con i Neanderthal siano avvenuti in Medio Oriente, prima che gli antenati dei moderni non africani si diffondessero in tutta l'Eurasia. Nel modello dello studio, gli antenati di tutti i non africani si intrecciavano con i Neanderthal, e poi si divisero in più gruppi che in seguito sarebbero diventati europei, asiatici orientali. Poco dopo essersi separati, gli antenati degli asiatici orientali si intrecciano con i Neanderthal solo un po' di più. «L'importante è che dimostriamo che non abbiamo incontrato i Neanderthal una volta nella nostra storia, sembra che li abbiamo incontrati più volte. Ma poiché siamo in grado di guardare gli individui provenienti da più popolazioni, speriamo di avere un'idea migliore di dove sono stati i nostri antenati e dove potrebbero aver interagito con i Neanderthal».