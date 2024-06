Ecovacs annuncia un sistema di pulizia all-in-one con la nuova famiglia Deebot t30s

Ecovacs Robotics ha appena annunciato il lancio di una nuova famiglia di robot aspirapolveri e lavapavimenti Deebot t30s, con tecnologie innovative e funzionalità all’avanguardia. Il nuovo Deebot rappresenta una soluzione unica alla pulizia di ambienti e superfici multiple: progettato per ridefinire gli standard di pulizia, questo sistema avanzato combina il robot con un'aspirapolvere portatile dotato di filtrazione a quattro stadi e spazzole multiple.

Le sue prestazioni sono migliorate da un'aspirazione potenziata, da una stazione multifunzionale, da funzioni intelligenti e interattive, oltre che da una migliore agilità per garantire che la casa rimanga sempre pulita.

Le innovazioni e le caratteristiche più recenti consentono alla famiglia t30s di garantire prestazioni di pulizia efficienti e durature. La tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge assicura una pulizia precisa dei bordi con una prossimità di 1mm, mentre la spazzola ZeroTangle impedisce la formazione di quei frustranti grovigli di capelli tra le setole. Allo stesso tempo, il sistema Ozmo Turbo 2.0 affronta facilmente anche lo sporco più ostinato. Infine, l’integrazione dell’intelligenza artificiale data dall’Ai Power Brilliance fornisce al robot capacità decisionali e di azione più efficienti durante il ciclo.

Potenza di pulizia e precisione

Dotato di una potenza di aspirazione di 11.000Pa, il Deebot t30s rimuove senza fatica sporco, polvere e detriti da tutti i tipi di pavimento. Il suo sistema di pulizia Ozmo Turbo 2.0 all'avanguardia garantisce una pulizia accurata, lasciando i pavimenti splendenti ed eliminando anche le macchie più ostinate. Grazie alla tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge, il robot garantisce una pulizia precisa dello spazio lungo le pareti con una prossimità di 1 mm, una retrazione automatica per evitare gli ostacoli e una struttura altamente resistente.

La tecnologia ZeroTangle, lanciata inizialmente nella serie t30, utilizza una spazzola principale anti-groviglio dal design innovativo composto da setole piatte angolate a 21° e setole angolate che ruotano verso l'esterno: in questo modo è difficile che i capelli rimangano incastrati tra gli spazi delle setole. I fili conduttori flessibili nelle setole morbide hanno un duplice effetto: rimuovere efficacemente l'elettricità statica e districare i capelli dagli interstizi delle setole. La struttura a doppia dentatura, a pettine anteriore e posteriore, integrata nel vano della spazzola principale e la nuova ventola ad alta aspirazione, fanno sì che i capelli passino rapidamente attraverso la spazzola a rullo, intercettandoli meccanicamente e deviando il flusso d'aria.

Duo di aspirapolveri per una pulizia profonda a 360°

La nuova famiglia t30s introduce il primo modello di t30s Combo Complete, una fusione tra il robot e l'aspirapolvere portatile.

L'aspirapolvere portatile è dotata di un sistema di filtraggio a quattro stadi e di spazzole multiple, che consentono di affrontare con facilità diverse operazioni di pulizia, dalla tappezzeria agli angoli più stretti.

Doppio svuotamento automatico della stazione Combo

La stazione Combo All-in-One è dotata di una funzione di doppio svuotamento automatico sia per l'aspirapolvere portatile che per l'aspirapolvere robot. Ciò consente di lavare senza problemi i moci ad alta temperatura con acqua calda a 70° per una casa pulita e brillante.

Prestazioni di mobilità avanzate

Progettato per una navigazione senza sforzo, i sensori avanzati del robot e la tecnologia di movimento adattivo garantiscono una manovrabilità fluida, per raggiungere anche le aree più difficili della casa. Inoltre, una delle caratteristiche principali della famiglia t30s è la capacità di sollevamento intelligente del mocio. Questa tecnologia innovativa regola automaticamente l'altezza del mocio per evitare di bagnare tappeti e moquette, consentendo di passare senza problemi da un tipo di pavimento all'altro.

Prezzi e disponibilità

La famiglia Deebot t30s comprende i modelli s, s pro, s combo e s combo complete. S combo, combo complete e la versione white saranno disponibile dal 25 giugno, con possibilità di pre-ordine con 100€ di sconto dall'11 al 24 giugno. Prezzo rispettivamente di 1199, 1299 e 999 euro. Il t30s Pro Black sarà disponibile per l’acquisto a partire da agosto al prezzo di 1099 euro.