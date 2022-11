Emporia lancia le sue offerte in occasione del Black Friday

Emporia, produttore specializzato in materia di smartphone, app e feature phone facili da usare per la generazione over 65, promuove alcuni dei suoi prodotti di punta con speciali offerte in occasione del Black Friday e Cyber Monday, attive fino al 28 Novembre.

Emporia Touchsmart.2

Touchsmart.2

Primo feature phone dotato di display touch, 3 applicazioni di messaggistica pre-installate (whatApp, Signal e Telegram), e doppia fotocamera per le videochiamate. Inoltre, il telefono include l'assistente vocale, la torcia led, la sveglia con funzione snooze, radio, calendario e molto altro. Il pulsante brevettato per la chiamata d'emergenza, la protezione Ip54 contro la polvere e gli spruzzi e la compatibilità con gli apparecchi acustici m4/t4, così come l'accettazione automatica delle chiamate quando il telefono viene aperto, danno una maggiore sicurezza nel funzionamento e nell'utilizzo quotidiano del device. Un’ulteriore novità in questo telefono è rappresentata dal tasto dedicato alle app di messaggistica. L’emporia Touchsmart.2 ha inoltre 2 fotocamere (fotocamera principale, incrementata da 5 a 8mp e selfie camera da 2mp). Il nuovo telefono è perfetto per le persone anziane e per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi verso la tecnologia. In occasione del Black Friday, Emporia lo offre su Amazon al prezzo speciale di 98,99 euro, anziché 129,99.

Emporia Smart.5

Smart.5

Anche i nonni vogliono rimanere aggiornati sui trend digitali e restare in contatto con i propri nipoti. Emporia Smart.5 è ideale per coloro che desiderano entrare nel mondo digitale e cercano un smartphone alla loro portata con applicazioni di messaggistica e un comparto fotografico al top! Lo smartphone include una tripla fotocamera per catturare tutti i momenti più preziosi con la propria famiglia e una batteria da 3550mAh. Le caratteristiche tecniche più importanti includono una tripla fotocamera con modalità hd e autoscatto che garantisce scatti perfetti in modalità macro, ritratto e notturno, alla quale si affianca una fotocamera frontale da 8mp. Emporia Smart.5 è dotato di una smart cover interattiva e brevettata; questo permette di utilizzare le funzioni chiave, come accettare le chiamate, riagganciare, avviare la fotocamera e la torcia, anche quando il telefono è chiuso.

Smart.5 è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 195,99 euro anziché 249,90.

Emporia Tablet

Tablet

emporia tablet vanta un display da 10,1 pollici, sistema operativo Android 11, batteria da 5000mAh e 4gb di Ram. Inoltre, è un ottimo alleato per scattare foto, grazie alle due fotocamere da 13 e 5mp e per effettuare videochiamate in mobilità, grazie al modulo Sim/Lte integrato. La confezione di vendita prevede al suo interno un vetro protettivo ed un pratico supporto base di ricarica che consente l’uso del dispositivo a mani libere. Mentre, fra gli accessori aggiuntivi è prevista una cover a libro con tastiera integrata che si collega automaticamente al tablet da cui attinge anche l’alimentazione. Emporia tablet si rivolge a coloro che non vogliono rinunciare alla praticità di uno schermo grande, ovunque si trovino ed è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 174,99 euro, anziché 299,90.