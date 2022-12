Facebook down, il social "ammiraglia" di Meta non funziona

Facebook down. Ed è subito caccia alle segnalazioni, in particolare quelle di downdetector il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico delle principali piattaforme social. E proprio il social network "storico" è quello a creare problemi oggi 5 dicembre. Le prime segnalazioni intorno alle 18 con un flusso di mancati accessi che ha segnato il picco nel tardo pomeriggio. Oltre alla difficoltà ad aprire la pagina, gli utenti che vogliono accedere alla piattaforma leggono attualmente il messaggio: "La pagina che state cercando non è al momento disponibile".