Facebook pronto a nuovi licenziamenti: le mosse finanziarie di Zuckerberg aprono la crisi del social?

Facebook, il social network appartenente all'azienda Meta di Mark Zuckerberg, è in crisi? L'impresa statunitense si appresta a tagliare altre migliaia di posto di lavoro questa settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i nuovi tagli di Mark Zuckerberg sono motivati dai target finanziari.

Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata da parte dell'azienda proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp. Ma le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dopo i numeri dell'ultima trimestrale, lascerebbero comunque presupporre che il ridimensionamento del gruppo non sia ancora finito.









Le voci sui licenziamenti di Zuckerberg vanno avanti dopo il taglio di undicimila posti di lavoro (il 13% del totale) già annunciato lo scorso novembre. Un giro di vite in uno dei tanti piani di ristrutturazione avviati da grandi multinazionali tecnologiche, tra cui Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft e Salesforce.







Il Ceo aveva annunciato che il 2023 sarebbe stato «l'anno dell'efficienza» e che l'azienda puntava a diventare «più forte e agile».



