Fastweb down, la linea non funziona: problemi in tutta Italia. Proteste degli utenti sui social

Fastweb down in tutta Italia. Da Roma a Palermo, migliaia di segnalazioni hanno evidenziato disagi da questa mattina per tutti gli utenti. Il sito specializzato Down Detector mostra l'impennata di segnalazioni di malfunzionamento dalle 10.30 circa di martedì 7 febbraio. Le segnalazioni riguardano principalmente la linea fissa, ma anche la connessione a internet e in piccola percentuale quella mobile. Anche su Twitter le lamentele sono centinaia.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Fastweb sta avendo problemi da 10:32 AM CET. https://t.co/QEy4ycmUwZ Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiFastweb — Downdetector Italia (@downdetectorIT) February 7, 2023

Qualcuno ha problemi di connessione con Fastweb? È da un po' che sto senza rete #fastweb #fastwebdown @FASTWEBHelp — rielax (@paoloriela) February 7, 2023

Area clienti Fastweb, come chiedere aiuto

Per farsi aiutare esistono diverse vie.

1. Dall'area clienti My Fastweb. Accedi, clicca su «Assistenza» e scegli la voce più utile per te:

Supporto Fastweb.

Le mie richieste.

Guide utili.

2. Numero WhatsApp 3756497700 Per ricevere Assistenza dal Supporto Fastweb direttamente su WhatsApp.

3. Numero clienti 192 193. La chiamata è gratuita da rete Fastweb (sia rete fissa che mobile).

4. Sui profili social

Domenica problemi per Tim

Non è un periodo fortunato per i grandi operatori. Domenica i disservizi hanno riguardato la rete Tim. «Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L'azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato», era stata la spiegazione.

Il disservizio Tim ha riguardato tutta Italia, da Nord a Sud. Le segnalazioni riguardavano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna.