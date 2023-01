Fitness Vr, allenarsi con la realtà aumentata è sempre più divertente

Ogni nuovo anno porta con sé dei propositi e uno di quelli che molti hanno fissato è quello di fare attività fisica. Fare più esercizio fisico è fondamentale per essere in salute, ma la vita frenetica rende difficile rispettare questi importanti impegni presi con sé stessi.

Uno dei motivi per cui molti lottano per diventare e rimanere attivi è che non hanno mai stabilito un tipo di routine di allenamento che faccia continuare giorno dopo giorno. E, considerando tutte le cose che possono frenarla, come il lavoro, il pendolarismo, lo shopping e così via, iniziarne una può essere davvero scoraggiante.

Allenarsi però non deve essere una lotta o una seccatura. Anzi, può essere divertente, soprattutto per i principianti. Con i visori Meta Quest iniziare una routine di fitness è facile, perché ci sono tonnellate di applicazioni Vr per l’allenamento divertenti e coinvolgenti, in cui ci si può immergere quando e dove si vuole, anche a casa propria.

Il fitness Vr è perfetto per mettere in movimento tutto il corpo. E soprattutto, è possibile farlo in base agli orari di ognuno, e sembrerà di aver eliminato il lavoro dall'allenamento.

FitXr

Sapere da dove iniziare con il fitness Vr può essere una sfida, quindi perché non buttarsi con FitXr, una fantastica esperienza di boxe, Hiit e danza in abbonamento che rende l'allenamento accessibile e divertente per tutti. Con centinaia di allenamenti, coreografati da professionisti del fitness, è l’app l'ideale per mettersi in movimento. Con sette nuovi allenamenti a settimana, ognuno dei quali è accompagnato da canzoni di successo dei migliori artisti, e tre studi che offrono lezioni di boxe, Hiit e danza tenute da allenatori di fama mondiale, sarà possibile allenarsi in ambienti mozzafiato. FitXr offre un allenamento completo in un unico luogo. Sarà possibile riscaldarsi, allenarsi e rilassarsi, da soli o con un massimo di sei amici, direttamente nell'app. È possibile iniziare con una prova gratuita di una settimana, annullabile in qualsiasi momento tramite l’account Meta.

Supernatural

Avete deciso di fare attività fisica: con l'app Supernatural è possibile diventare la versione migliore di sé stessi mentre si visitano alcuni dei luoghi più belli della Terra. Con allenatori esperti e stimolanti che inciteranno a ogni passo, sarà possibile raggiungere obiettivi, fare stretching, boxe, eseguire ginocchiate, meditare e avere tutta la motivazione necessaria per pompare il cuore. Supernatural offre quasi 1.800 allenamenti, con nuovi che ne vengono aggiunti ogni giorno, e migliaia di canzoni di successo. Sarà possibile fare boxe al ritmo di musica, attivare il corpo perdendosi nel ritmo, meditare in splendide destinazioni e recuperare con sessioni di stretching guidate.

Racket Nx

Per far muovere il proprio corpo in maniera completamente diversa bisogna buttatersi in Racket: Nx, dove il racquetball incontra Breakout all'interno di un enorme flipper. Sarà possibile giocare a swing in modalità single-player o multiplayer competitiva, entrare nella gigantesca cupola di vetro e guardare le pareti illuminarsi mentre si distruggono i bersagli. Ma anche usare il raggio traente per tirare indietro la palla o allineare il tiro per colpirla direttamente dove si vuole. L’obiettivo è spazzare via i bersagli prima di esaurire l'energia.

Ma non è finita qui, perchè si seguito vi proponiamo un elenco di alcune delle app per l'allenamento più votate, quelle che la community ama maggiormente.

Superhot Vr

Questo pluripremiato gioco di successo confonde i confini tra strategia misurata e caos sfrenato. In Superhot Vr, il tempo si muove solo quando si muove il giocatore. Quindi più si suda sparando, affettando e schivando proiettili al rallentatore, più azione ci sarà. A differenza di qualsiasi altro gioco, questo è caratterizzato da combattimenti al rallentatore che permettono all’utente, e solo a lui, di combattere contro nemici infiniti e di allenarsi al meglio.

Les Mills Body Contact

Nessuno meglio di Les Mills, quattro volte olimpionico e allenatore nazionale neozelandese di atletica leggera, può guidare il nostro percorso di allenamento. Modellato sul programma di arti marziali e fitness Bodycombat, creato dagli istruttori Rachael Newsham e Dan Cohen, questo gioco incorpora tonnellate di attività che fanno aumentare il battito cardiaco in una delle applicazioni Vr per il fitness più apprezzate. The Thrill of the Fight

Questa app di pugilato da cardiopalma permette a chiunque voglia cimentasi di saltare sul ring per schivare i colpi dell'avversario e sferrare il colpo del ko.Ogni sfidante ha il proprio stile e la propria tecnica, quindi sarà necessario padroneggiare tempismo e abilità per vincere contro il proprio avversario e diventare un campione.

Eleven Table Tennis

Grazie a questo simulatore di ping-pong è possibile allenarsi a fondo, mentre si sfidano gli amici in modalità multigiocatore online o un avversario controllato dalla Ia. Grazie a una fisica realistica, sarà possibile sferrare dritti e colpi di prestigio, allenandosi divertendosi prima ancora di contare fino a 11.

Passiamo ora a vedere le principali novità legate al fitness.

Integrazione Android

Una volta iniziata una nuova routine di fitness in Vr, ogni utente vorrà tenere traccia di come sta andando, che sia in Vr o meno. E poiché Meta ha integrato le statistiche di Meta Quest Move nell'app Meta Quest companion su Android e iOs, sarà possibile farlo. Con questo nuovo aggiornamento, si possono sincronizzare i progressi di fitness con Health Connect di Android. Ciò significa che si potrà tenere traccia di tutti gli allenamenti Vr nello stesso luogo in cui si tengono traccia le altre attività quotidiane, compilando tutte le statistiche nello stesso posto. Inoltre, quando ci si sincronizza con Health Connect per Android, si tiene automaticamente traccia degli allenamenti sul proprio dispositivo Android senza dover inserire manualmente nulla. L'anno scorso Meta ha anche annunciato un'integrazione simile con Apple Health.

Bundle Elite Strap: disponibile ora per un periodo limitato di tempo

Fino al 15 gennaio, Meta Quest 2 viene fornito con una Elite Strap senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un accessorio essenziale che aiuterà a ottenere il massimo dagli allenamenti Vr, poiché permette di bilanciare e sostenere il visore semplicemente ruotando la rotella integrata. In questo modo sarà possibile colpire i bersagli, tirare pugni e molto altro ancora senza preoccuparsi dell'aderenza del visore, indipendentemente dai movimenti. Al prezzo di 69,99 euro, il cinturino è disponibile senza costi aggiuntivi se si acquista un Meta Quest 2 entro il 15 gennaio.

Quest for Fitness in Meta Horizon Worlds

Se si vuole riunirsi con i propri amici per una sessione di allenamento Vr divertente ed emozionante, non c'è posto migliore di Meta Horizon Worlds per fare un po' di movimento. Sarò possibile lanciarsi in qualcosa di veloce, o di più lungo, sapendo che, in tutti i casi, sarà impegnativo e coinvolgente. Quindi, che si tratti di rallentare e fare yoga in una splendida foresta di sequoie con Paige Willis, di ballare con Alyson Stoner nel deserto o di fare scultura o Hiit in ambienti naturali di livello mondiale, basterà andare su Worlds e iniziare.