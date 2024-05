Friggitrice ad aria Sharp doppio cestello, cucinare sano risparmiando tempo

Sebbene le friggitrici ad aria esistano da più di un decennio, i dati di Google Trends mostrano che l'interesse è salito vertiginosamente nel 2020, con pochi o addirittura senza alcun segno di rallentamento. In questo specifico segmento, dunque, in continua rapida ascesa, si fa largo Sharp, azienda tecnologica leader a livello mondiale, con la sua ultima proposta in tema di friggitrici ad aria, la Af-gd82ae. Si tratta di un modello potente e versatile che, con i suoi due cestelli ciascuno da 4 lt separati ed indipendenti, va incontro alle più recenti esigenze di ottenere il massimo spazio di cottura e cuocere più alimenti a tempi e temperature diverse.

Le specifiche

Controllo digitale del programma;

Cestello friggitrice 2x4lt;

Potenza riscaldamento 1800w in ciascun cassetto;

10 funzioni di cottura;

Frittura ad aria, Cottura al forno, Cottura arrosto, Disidratazione;

Pre-riscaldamento, Riscaldare, Tenere in caldo, Cucinare alimenti congelati;

Fine sinc., Duplica impostazione;

12 programmi preimpostati;

Display Led;

Pannello elettronico;

Aria calda ad alta velocità 2500 gpm;

Accessori sicuri per la lavastoviglie (padella e cestello per frittura);

Peso: 10 Kg;

Dimensioni: Larghezza 359mm, Altezza 305mm, Profondità 362mm.

La friggitrice ad aria Sharp è stata progettata per essere di facile utilizzo, se si è agli inizi con questo tipo di cottura.

Grazie, infatti, a 10 diverse funzioni, tra cui friggere, cuocere, arrostire, disidratare, riscaldare e tenere in caldo, l’elettrodomestico offre un’ampia gamma di opzioni di preparazione per soddisfare tutta la famiglia. In aggiunta, i 12 programmi pre-impostati, consentono di gestire con semplicità i cibi surgelati e la preparazione di classici piatti come manzo, pollo, pesce, patate, verdure, pancetta, patatine o pizza.

A questi, si aggiungono le funzioni Sync e Dual: la prima consente di cucinare alimenti con tempi di cottura differenti in modo che siano pronti nello stesso momento. La funzione Dual invece, può essere attivata quando dobbiamo cuocere una quantità maggiore della medesima pietanza, e ci consente di programmare facilmente di due cassetti impostandone uno solo. Il doppio display a Led situati sulla parte superiore sono di facile lettura ed utilizzo e il pannello touch, che si estende su tutta la lunghezza della parte frontale della friggitrice, consente la selezione intuitiva delle impostazioni e la veloce individuazione dei programmi più idonei alle esigenze di preparazione dei cibi. Anche la pulizia risulta facile e senza stress, perché la sua superficie interna ed i cestelli sono realizzati in materiale antiaderente e lavabile anche in lavastoviglie.

Nonostante le sue dimensioni ed il peso, l’installazione della friggitrice ad aria è facile; Nell’imballo originale, Sharp include anche un manuale con istruzioni semplici e dirette da seguire. Per iniziare a usare la friggitrice, tutto ciò che si deve fare è collegarla, dare una bella pulita all'interno e agli accessori e, prima di utilizzarla, farla funzionare senza alimenti per 23 minuti in modalità cottura patatine fritte.

Una volta scelto il metodo di cottura, la friggitrice ad aria è incredibilmente intuitiva e si occupa di fare tutto cuocendo il cibo per il giusto tempo e alla giusta temperatura, avvisandoci quando è il momento di dare una mescolata alle pietanze nel cestello durante il processo di cottura. Al termine dell’utilizzo, l’elettrodomestico Sharp è anche veloce da pulire e gli accessori, realizzati in ottimo materiale antiaderente, possono essere lavati anche in lavastoviglie.

In conclusione, per chi vuole mangiare sano risparmiando tempo e denaro, questa friggitrice ad aria Sharp rappresenta la soluzione perfetta per ottenere una cottura con l’utilizzo di una limitatissima quantità di olio. La presenza di due cestelli, in grado di funzionare anche singolarmente, comporta non solo un risparmio di energia ma anche di tempo, potendo cucinare cibi diversi simultaneamente con programmi e funzioni completamente differenti l’uno dall’altro.

E con la tecnologia Sync, il dispositivo offre la possibilità, mentre cuciniamo utilizzando procedimenti di cottura differenti, di terminare il processo di cottura dei due cestelli nello stesso momento. Inoltre, l'avanzata tecnologia di circolazione dell'aria calda, consente alla friggitrice ad aria Sharp di cuocere con il 90% di grassi in meno rispetto alle friggitrici tradizionali, in modo rapido e più sano grazie al movimento dell'aria calda ad alta velocità a 2500 giri al minuto, e di eliminare i fastidiosi odori generati dalla cottura con olio fritto. La friggitrice ad aria Sharp è disponibile online e nei negozi di elettronica al prezzo di 199,99 euro.