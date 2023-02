Acer e Syx insieme per la diffusione delle discipline Stem tra le ragazze

In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (11 febbraio 2023), Girls Tech apre la sua nuova edizione di corsi online gratuiti sui temi del coding, gaming, digital content creation e web design. Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30, Girls Tech invita la ragazze dagli 11 ai 18 anni e le loro famiglie a una masterclass di apertura gratuita con Greta Galli, un’esperta di informatica e robot, che introdurrà il tema dell’accesso delle giovani donne nel mondo Stem.

L’evento si pone come apertura del nuovo percorso di formazione gratuito focalizzato sulle discipline Stem che vede come data di inizio lunedì 13 febbraio. Il programma, dedicato esclusivamente alle ragazze, è realizzato da Syx ed è sostenuto anche da MediaWorld, partner impegnato a rendere concreti i valori di pari opportunità, sviluppo del talento e inclusività, oltre la valorizzazione della presenza femminile nel suo ambito di riferimento. MediaWorld ha supportato il progetto già nelle precedenti edizioni dal 2021 con una serie di iniziative di successo volte a ridurre il gender gap, come la campagna Tech is Woman per combattere gli stereotipi e i pregiudizi che frenano l’accesso delle donne agli studi scientifici.

L’edizione 2023 trova, inoltre, il sostegno di Acer e Chromebook che estendono la loro collaborazione anche nell’ambito della formazione e della valorizzazione del talento, con l’obiettivo di fare sistema e contribuire alla diffusione della cultura digitale e di nuove competenze tecnologiche nelle nuove generazioni di ragazze e ragazzi italiani.

Girls Tech, iniziativa di SYX, associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche, nasce nel 2018 per sensibilizzare le ragazze sui temi del digitale sin da piccole, perché è proprio da giovanissime che ci si appassiona alle discipline Stem – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - materie che consentono di sviluppare competenze fortemente richieste dal mercato del lavoro. «La collaborazione con Girls Tech ci permette di sostenere in modo ancora più concreto l’empowerment femminile, incoraggiando le donne, fin dalla più giovane età, a seguire le loro inclinazioni e aspirazioni al di là degli stereotipi di genere», ha commentato Diego Cavallari, Country Manager di Acer per Italia e Grecia. «Siamo orgogliosi di questa importante collaborazione, resa possibile anche grazie al prezioso supporto del nostro partner Google».

I temi di evoluzione tecnologica, fanno diventare i tassi di iscrizione ai corsi di studi in discipline Stem un fattore sempre più rilevante, influenzato anche da percezioni e da atteggiamenti sociali generali. Secondo un report Istat, anche se il numero di donne che raggiungono il titolo terziario è maggiore rispetto gli uomini, rimane ampia la differenza nella scelta del corso di laurea da seguire: su 100 donne laureate, solo 16 ottengono un titolo terziario nelle competenze tecnico-scientifiche (pari a circa 38 mila donne), mentre su 100 uomini laureati quelli che lo sono in tale ambito raggiungono i 35 (pari a circa 59 mila uomini). A fronte di un obiettivo comune, Girls Tech, Acer e Chromebook offrono un percorso formativo che vuole aiutare le ragazze a comprendere come attraverso lo studio delle materie scientifiche sia possibile essere parte attiva della rivoluzione digitale e Stem e contribuire in modo diretto a generare un nuovo futuro per il nostro Paese; un futuro ricco di opportunità, innovazione e nuove professioni

«L’impegno di Syx con Girls Tech è eliminare il gender gap nel mondo Stem in Italia. Con questo progetto portiamo un valore positivo, una testimonianza di come si possano cambiare le cose. La nostra visione è un mondo in cui le ragazze siano libere di conoscere e scegliere una carriera nella tecnologia e nel digitale, senza pregiudizi e ostacoli, creando ricchezza, esprimendo la propria creatività e la propria competenza», ha dichiarato Francesco Ronchi, founder e Vice-President di SYX.

Mettendo a frutto anche le positive esperienze delle precedenti edizioni, Girls Tech propone quest’anno 15 corsi online in live streaming per un totale di circa 90 ore di formazione gratuita, rivolta a giovani donne dagli 11 ai 18 anni. I corsi, tenuti da esperti e formatori docenti professionisti tratteranno alcuni degli argomenti più attuali: dal coding con Minecraft allo sviluppo di videogame, dalla creazione di contenuti digitali fino al graphic design e al foto/video editing; il tutto strutturato e declinato in base alle differenti età delle partecipanti.