Giornata Mondiale dell’Ambiente, Rowenta e Piantando insieme con il Progetto Plastic Pull

Continua la collaborazione che Rowenta ha avviato con Piantando, società benefit e BCorp che avvia progetti a impatto sociale e ambientale nel mondo. Proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi, prende il via il progetto Plastic Pull, che ha come obiettivo il recupero di tonnellate di rifiuti dispersi in tutta Italia, grazie alla rete di associazioni e iniziative collegate a Piantando.

Rowenta ha così deciso di continuare la collaborazione con la Società Benefit, supportando la raccolta di rifiuti abbandonati in aree di pubblico interesse come strade, parchi, corsi di fiumi e spiagge: Rowenta, infatti, raccoglierà 5 kg di rifiuti per ogni prodotto Eco Designed acquistato e aderente all’iniziativa.

I prodotti contrassegnati dall’etichetta Eco Design si distinguono per i materiali a basso impatto ambientale, una migliore efficienza energetica, prodotti sempre più riciclabili, imballaggi a basso impatto ambientale e prodotti progettati a lunga durata e riparabili: 5 principi per l’obiettivo di aiutare a ridurre l’impatto ambientale.

La meccanica dell’iniziativa Plastic Pull è semplice e rendicontata: con il supporto di gruppi e di associazioni locali vengono prima identificate e poi ripulite le aree di degrado con rifiuti abbandonati, dividendo il tutto nelle macrocategorie vetro, plastica e residuo secco.

I rifiuti raccolti e poi smaltiti sono prima documentati e rendicontati con fotografie di ogni sacco raccolto, peso, coordinate dell’area e data in cui si è svolta l’attività. Ogni chilo di rifiuti recuperato è certificato da Piantando e abbinato a un codice che ne garantisce l’unicità e la tracciabilità dell’azione svolta.

L’iniziativa è attiva da oggi e si concluderà il 5 luglio 2024, e i risultati del progetto saranno raccolti e condivisi entro fine luglio.