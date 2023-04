Google Earth, timelapse mostra come cambia la Terra

Timelapse, lo strumento di Google Earth che consente di visualizzare come la Terra è cambiata nel tempo, si aggiorna con nuove immagini del 2021 e 2022. Grazie a questo geniale tool messo a disposizione dal team di Google, è possibile osservare lo scorrere del tempo e assisterere a quasi quattro decenni di cambiamenti planetari che vanno dal 1984 al 2022, grazie a questa compilazione in 4d di milioni di foto satellitari.

I video zoomabili di Timelapse testimoniano i cambiamenti dinamici della Terra: dai sistemi di irrigazione che nascono nei deserti dell’Egitto, ai fiumi che si spostano nel tempo nella foresta amazzonica di Pucallpa, in Perù, fino alle eruzioni vulcaniche, al disboscamento e agli incendi che modificano il paesaggio della Lassen National Forest in California. Le immagini catturano anche i modi in cui le città si sono adattate al cambiamento climatico, come i parchi eolici offshore di Middelgrunden, in Danimarca, e un'installazione solare su larga scala a Granada, in Spagna.

Venezia

Anche in Italia sono sempre più visibili i segni del cambiamento climatico, sia che si tratti della siccità sia del surriscaldamento generale e lo vediamo in parte anche dalle immagini che ci vengono offerte da Timelapse in Google Earth. Alcuni esempi sono i cambiamenti che in questi anni si sono verificati nelle città di Bologna, Milano, Roma e Venezia e, in generale, nella Regione Sicilia. L’emergenza di questi temi è rispecchiata anche dalle ricerche degli italiani su Google. Per esempio, l’argomento siccità ha subito un incremento del 387% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente solo tra le ricerche in Italia, seguito dal tema più generale del cambiamento climatico, in aumento del 153%.

Con Timelapse è possibile visualizzare oltre 800 video per più di 300 località su g.co/TimelapseVideo e su YouTube all'indirizzo g.co/timelapsevideos. Dai ricercatori agli insegnanti, chiunque può usare questi video per capire meglio il nostro pianeta che cambia e sono sempre di più le persone che stanno usando i contenuti di Timelapse per mostrare visivamente gli effetti dei cambiamenti climatici. Un esempio è il documentario The Territory del 2022 che usa le immagini di Timelapse per mostrare la devastazione della deforestazione in Amazzonia e il suo effetto sulle comunità locali.

Timelapse in Google Earth è possibile anche grazie all'impegno per l'apertura e l'accesso ai dati da parte della Nasa e del programma Landsat del Servizio geologico degli Stati Uniti (il primo e più longevo programma civile di osservazione della Terra) e del programma Copernicus dell'Unione europea con i suoi satelliti Sentinel.