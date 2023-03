Google One pensa alla sicurezza dei propri abbonati

Tutti i piani di Google One prevedono già una grande quantità di spazio di archiviazione per il backup sicuro di file, foto e video. Per garantire ulteriori livelli di sicurezza, Google sta estendendo la Virtual Private Network (Vpn) di Google One a tutti i piani e sta introducendo il “Report del dark web” per aiutare a monitorare meglio le informazioni personali e rimanere più sicuri quando siamo navighiamo in rete.

La Vpn di Google One aggiunge una maggiore protezione alla nostra attività su Internet, indipendentemente dalle app o dai browser utilizzati, proteggendola dagli hacker o dagli operatori di rete grazie al mascheramento dell’indirizzo Ip. Senza una Vpn infatti, i siti e le app che visitiamo potrebbero utilizzare il nostro indirizzo Ip per tracciare la nostra attività o determinare la nostra posizione. Inoltre, l’adozione di una Vpn ci protegge contro chiunque voglia collegarsi al nostro traffico di rete o alla vostra identità.

Entro le prossime settimane, tutti i mebri di Google One avranno l'accesso alla Vpn compreso il piano Basic a partire da 1,99 euro al mese. La Vpn sarà disponibile in 22 diversi paesi su dispositivi Android, iOs, Windows e Mac. È inoltre possibile condividere la Vpn con un massimo di cinque persone se si condivide con loro il proprio piano Google One, estendendo la protezione al proprio gruppo familiare.

Le frodi di identità online dovute a informazioni rubate attraverso le violazioni dei dati sono un problema crescente che colpisce milioni di persone ogni anno. Molte di queste informazioni rubate si trovano nel cosiddetto “dark web” (letteralmente, la rete oscura) ovvero, una parte di Internet difficile da raggiungere che richiede un browser specializzato per accedervi e non è indicizzata dai motori di ricerca. Come si fa a sapere se le proprie informazioni sono state trovate nel dark web, dove potrebbero essere a rischio? Il nuovo Report di Google One ci aiuta a scansionare il “dark web” alla ricerca delle nostre informazioni personali, come il nome, l'indirizzo, l'e-mail, il numero di telefono e il codice fiscale, e ci avviserà se sono state trovate. Quando si attiva il Report del dark web, si forniscono e si selezionano le informazioni che si desidera tenere sotto controllo nel proprio profilo di monitoraggio.

Se vengono trovate informazioni corrispondenti, Google ci informerà e ci fornirà indicazioni su come proteggere tali informazioni. Oltre a mostrare i risultati corrispondenti alle informazioni personali aggiunte al nostro profilo di monitoraggio, il Report del dark web ci mostrerà anche altre informazioni correlate che possono essere trovate in quelle violazioni di dati. Tutte le informazioni contenute nel profilo di monitoraggio sono gestite in base alle norme sulla privacy di Google e l'utente può eliminare qualsiasi informazione dal proprio profilo o interrompere il monitoraggio in qualsiasi momento.

Oltre a queste funzioni di sicurezza potenziate, tutti i piani Google One includono un'archiviazione cloud ampliata, funzioni di editing come la Gomma Magica in Google Foto, l'accesso all'assistenza di esperti e altri vantaggi che Google riserva ai propri clienti.