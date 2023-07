Grazie alla tecnologia gli italiani sono sempre più in forma

Corsa, allenamento metabolico, ma anche yoga, pilates, affondi, squat, ballo, quando si tratta di fitness ognuno ha la sua routine che in estate, per molti, vive un’impennata. Ad affermarlo sono i risultati dell’ultimo sondaggio che Samsung ha svolto coinvolgendo la propria community di Instagram. Praticare attività fisica nel quotidiano è molto importante per gli italiani, a prescindere dalla stagione. Ben il 69% si allena due o più volte alla settimana e quasi la metà (49%), dedica al fitness più tempo in vista delle vacanze estive per sentirsi meglio e più in forma.

Il fitness è un’abitudine sempre più centrale della nostra vita, complice anche il cambiamento dei modi, dei tempi e dei luoghi dedicati. App e piattaforme digitali dedicate sono sempre di più e sempre più evolute. La tradizionale formula dell’ora di pratica è stata affiancata da nuove mini-sessioni da 30, 20 o addirittura 15 minuti, e oltre alla palestra o all’outdoor gli italiani hanno scoperto la casa, complice la pandemia, come luogo dove potersi allenare in libertà, quando si vuole o si può, grazie anche all’utilizzo di Smart Tv che diventano compagni ideali per cimentarsi nella propria disciplina preferita.

Tra chi ha risposto di allenarsi abitualmente, il 40% ha dichiarato di farlo a casa, utilizzando auricolari wireless (64%) e seguendo lezioni ed esercizi sul Tv (35%). Tra le caratteristiche più apprezzate di un moderno televisore – l’ottima qualità video (39%), la presenza di una piattaforma dedicata al fitness (35%), e non poteva mancare l’audio immersivo (25%).

Chi sceglie di allenarsi a casa davanti al proprio Tv preferisce indubbiamente la comodità di ottimizzare il proprio tempo (42%) e la libertà di decidere anche all’ultimo senza l’obbligo di grandi programmazioni (34%), con il vantaggio di poter fare la doccia direttamente a casa propria. Significativa è anche la percentuale di coloro che utilizzano altri accessori tech come gli smart watch (76%), a dimostrazione di quanto questo segmento stia rivoluzionando il mondo dello sport, anche indoor.

La nuova line-up Samsung, con i modelli della gamma Neo Qled e Oled, rispecchia i desideri di chi ama svolgere attività fisica tra le mura domestiche, ottimizzando i tempi stretti della routine quotidiana. Negli ultimi modelli qualità dell’immagine e design sono integrati da connettività fluida e suono accattivante. La tecnologia Q-Symphony consente inoltre il funzionamento all’unisono degli altoparlanti della Tv e delle soundbar compatibili, indirizzando in modo preciso gli effetti sonori per creare un’esperienza audio più immersiva. Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Hdr Oled+ la luminosità è potenziata di circa il 40% e il contrasto è impareggiabile per un’esperienza di visione dove ogni pixel contribuisce a creare luci più brillanti e scuri più profondi. Altro aspetto distintivo è l’audio, reso immersivo dalla dotazione di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (Ots), che diffondono i suoni attraverso gli altoparlanti generando effetti sonori eccezionali e offrendo un’esperienza video connessa al massimo livello.

Galaxy Watch5 Pro, l’altro device utilizzato per lo sport all’esterno e a casa, è lo smartwatch più recente della gamma Galaxy Watch. Realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura, è dotato di una cassa in titanio, con ghiera touch sporgente a protezione del display e vanta la maggiore autonomia mai riservata a un Galaxy Watch.