Uno studio rivela le potenzialità di crescita del mercato dei tablet premium

Pubblicato il report di Counterpoint “Growth Potential for Accessible Premium Tablets in Emerging Markets”, in collaborazione con OnePlus, analizza le potenzialità di crescita del mercato globale dei tablet.

Il report mette sotto la lente di ingrandimento sia le tendenze di sviluppo del mercato, sia la proiezione dell'andamento tecnico previsto per i tablet analizzandole prospettive di OnePlus dopo il recente esordio del Pad.

Previsioni mercato tablet in India

Secondo la ricerca il mercato globale dei tablet ha registrato una crescita sostanziale nel 2020, dal momento che l’aumentare delle esigenze in ambito lavorativo e scolastico ha portato questi dispositivi a ricoprire un ruolo sempre più attivo nella nostra vita quotidiana.

A distanza di tre anni, il mercato è distinguibile da regione a regione; in particolare, le previsioni indicano che neiprossimi anni i mercati emergenti come la Cina e l’India continueranno a registrare una crescita positiva.

Il mercato indiano, infatti, è cresciuto del ben 29% nel 2022 e si prevede che crescerà ancora dell’11% nel 2023. All’interno di questo settore, sono sei i marchi che si contendono la quota di mercato con un’ampia offerta di tablet. Trattandosi del segmento con il minor numero di concorrenti, la fascia di prezzo compresa tra i 350 e i 499 dollari (il segmento dei tablet premium entry-level in India) mostra il maggior potenziale di crescita e di ingresso nel mercato.

Quota mercato tablet per refresh rate

Lo scorso mese di febbraio, OnePlus ha annunciato il suo primo tablet; secondo Counterpoint, grazie a questo dispositivo, l’azienda dovrebbe conquistare una quota del 7,1% dello specificomercato in India entro il 2023. Il report esamina anche lo sviluppo futuro del mercato dei tablet dal punto di vista delle specifiche e caratteristiche tecniche, tra cui display, funzionalità di rete, capacità della batteria e prestazioni. I dati emersi mostrano come le dimensioni e qualità dei display siano nettamente migliorate negli ultimi tre anni: un trend che continuerà anche nel 2023, quando la quantità di schermi da 11 pollici raggiungerà il 40%. Secondo gli esperti, inoltre, i display a più alta frequenza di aggiornamento (120Hz e 144Hz) arriveranno a costituire quasi il 40% del mercato: il refresh rate di 144Hz diventerà così lo standard di riferimento per i tablet di fascia alta.

Capacità media delle batterie annuale

Anche la capacità media della batteria è aumentata significativamente negli ultimi tre anni, una tendenza tesa a supportare l’adozione di display sempre più grandi e luminosi o, ancora, al miglioramento delle capacità di elaborazione e delle prestazioni. I dati suggeriscono che nel 2023 la capacità media della batteria dei tablet aumenterà probabilmente a 6658mAh, dando un ulteriore impulso alla sua durata. L’aumento delle prestazioni dei dispositivi ha sicuramente permesso di introdurre un maggior numero di funzioni legate alla connettività, che permettono di far interagire senza problemi più dispositivi all’interno dello stesso ecosistema di prodotti. Le principali funzioni di produttività multi-dispositivo, come la condivisione dei file, dello schermo e il controllo da remoto, sono diventate dei veri punti di forza per i consumatori.

OnePlus Pad include uno display da 11,61 pollici con rapporto 7:5, refresh-rate a 144 Hz e rapporto screen-to-body dell'88%, con cornici sottilissime da 6,7 mm. Alimentato dal chipset Dimensity 9000, il dispositivo è dotato di una Ram fino a 12Gb, di una batteria da 9510mAh e del supporto per la ricarica flash da 67w. Disponibile nella versione da 8/128Gb al prezzo consigliato di 499 euro. Sulla base delle sue prospettive di mercato e delle caratteristiche specifiche del OnePlus Pad, le previsioni di Counterpoint indicano che OnePlus acquisirà una quota iniziale dell'1,1% del mercato globale dei tablet premium, affermandosi come un forte concorrente nei mercati emergenti come quello indiano.