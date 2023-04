Honor Magic 5 Pro è finalmente in Italia ed in offerta fino al 3 maggio

Honor ha annunciato in via ufficiale, l’arrivo in Italia del Magic5 Pro. Un dispositivo flagship molto atteso, annunciato durante il recente Mwc di Barcellona, offre significativi progressi in termini di design, display, fotografia e prestazioni.

Caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra-strette su entrambi i lati e da un design a tripla fotocamera, il Magic 5 Pro fonde le bellissime curve dimostrando l'armoniosa combinazione di arte e tecnologia.

Il peso di soli 219g. e uno spessore di 8,77mm, lo rendono perfetto per essere portato con sé tutto il giorno, specialmente considerando i giovani dell'attuale generazione always-on. Oltre ad avere un aspetto incredibile, il Magic5 Pro è progettato con un grado di resistenza all'acqua e alla polvere Ip68, per offrire una protezione efficace contro tutti gli agenti atmosferici e gli imprevisti.

Il display Ltpo da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo garantisce un'esperienza visiva coinvolgente. L’innovativa tecnologia di miglioramento della luminosità del display offre livelli di luminosità Hdr di picco fino a 1800 nits.

Lo smartphone dispone anche di un chipset Discrete Display che assicura una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore per un'esperienza di gioco più fluida e prolungata. Certificato con Hdr10+ e Imax Enhanced, il Magic5 Pro consente di godersi video e film con una qualità dell'immagine ottimizzata. Per alleviare l'affaticamento degli occhi, vanta un Dynamic Dimming che simula la luce naturale.

Grazie a un sensore di dimensioni maggiori e a un'apertura più ampia, Magic5 Pro raggiunge prestazioni di rilevamento della luce superiori, per produrre foto ad alta definizione con dettagli raffinati, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Il sistema a tripla fotocamera con sensori da 50Mp, comprende una Wide, una Ultra Wide e una fotocamera Telephoto. A completamente del ricco comparto fotografico, anche una nuovissima tecnologia Ultra Fusion Computational Optics, un algoritmo ottico computazionale che migliora drasticamente la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x.

Alimentato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, il device offre prestazioni eccellenti che consentono di migliorare la produttività e l'intrattenimento in qualsiasi momento. Grazie alla prima architettura di antenna standalone wi-fi e Bluetooth del settore, Honor migliora le prestazioni wi-fi del 200% e ne riduce contemporaneamente la latenza.

Il supporto di 66w Wired e 50w Wireless consentono alla batteria super capiente da 5100mAh di garantire un'intera giornata di utilizzo ininterrotto.

Honor Magic5 Pro è disponibile in due colori, nero e verde. Fino al 3 maggio sarà possibile acquistare lo smartphone al prezzo di 1199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro. A partire dal 4 maggio invece, e fino al 31 maggio, sarà possibile fruire di un bundle, semore a 1199,90 euro che comprende il Magic5 Pro, le Earbuds3 Pro, la Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.