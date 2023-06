Honor MagicBook x16 2023: ecco il nuovo laptop

Honor ha annunciato il lancio del nuovissimo MagicBook x16, un device portatile estremamente versatile che eccelle in tutte le performance d’uso. Esso unisce un FullView Display da 16 pollici con un processore Intel Core di 12ma generazione, una batteria da 60wh e un'ampia gamma di funzioni innovative progettate in base alle esigenze di elevata produttività. Già disponibile all’acquisto nel colore Mystic Silver, il prezzo del MagicBook x16 parte da 899,00 euro.

Esternamente, un telaio in lega di alluminio dalle linee eleganti ma allo stesso tempo robusto, avvolge il MagicBook x16.

Le dimensioni di 17,9mm ed il peso di 1,75 kg rendono il MagicBook facilmente trasportabile.

Il display FullView da 16 pollici inserito nel corpo compatto ha un rapporto di 16:10, un dettaglio che lo rende perfetto per la visualizzazione di un'ampia gamma di contenuti e le cornici di 4,5mm su entrambi i lati, si traducono in un elevato rapporto schermo/corpo dell'89%. Sia che si tratti di visualizzare un documento o di riprodurre un film, l'ampio display dona vita ai contenuti grazie al supporto dell'alta risoluzione1920×1200, all'ampia gamma di colori 100% sRgb e alla luminosità che raggiunge i 300 nits, che garantisceun'eccellente vivacità dei colori e una chiarezza delle immagini in diverse condizioni di illuminazione.

Fedele al suo impegno per le innovazioni incentrate sull'uomo, Honor ha integrato nel MagicBook x16 2023 una serie di funzioni per la cura degli occhi. Il laptop è dotato, infatti, di una tecnologia hardware a bassa luce blu e di una tecnologia di oscuramento dc per ridurre la dannosa luce blu e lo sfarfallio dello schermo, la cui efficacia è dimostrata rispettivamente dalla certificazione Tüv Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e dalla certificazione Tüv Rheinland Flicker Free.

Basato sull'architettura Intel 7, il processore Intel Core i5-12450h di 12ma generazione dispone di quattro core ad alte prestazioni che possono raggiungere i 4,4 Ghz per gestire le attività più gravose, oltre a quattro core efficienti per un multi-tasking. Un'unica, massiccia ventola interna e un doppio tubo di calore, lavorano insieme per mantenere il portatile fresco durante l'uso, assicurando prestazioni sostenute anche quando è richiesta un’elevata performance. A complemento del potente ed efficiente processore, la capiente batteria da 60wh del MagicBook x16 2023 è in grado di supportare fino a 11,5 ore di riproduzione video locale a 1080p e può essere riportata rapidamente al 100% con il caricatore rapido portatile da 65w incluso.

Honor MagicBook x16 2023 è dotato di Share, che consente di trasferire rapidamente i file in modalitàwireless tra i dispositivi sotto il medesimo brand, compresi laptop, smartphone e tablet. Con Multi-screen Collaboration, si possono lanciare fino a tre finestre di applicazioni mobili e controllarle dal laptop per un multi-tasking continuo tra dispositivi. Lo spostamento dei file al nuovo MagicBook x16 sarà semplice grazie alla funzione integrata Device Clone, che offre un modo semplice e veloce per copiare i file dai loro vecchi laptop, anche se non si tratta di dispositivi Honor