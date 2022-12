Honor, il Natale è in arrivo con offerte strepitose

Il Natale è alle porte e Honor si prepara ad offrire a tutti i suoi consumatori una line up di prodotti in promozione, perfetti anche per i regali di Natale last minute.

Honor 70 è l'ultimo gioiello della serie N, un device che vanta una tecnologia all'avanguardia per offrire nuovi punti di riferimento e innovazioni nel settore del design, della fotografia e della videografia degli smartphone. Honor 70 è dotato di una doppia fotocamera principale con un sensore da 54mp Imx800 Super Sensing e uno da 1/1,49 pollici. Inoltre, una fotocamera principale da 50mo Ultra-Wide e Macro offre una qualità d'immagine eccellente con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una maggiore sensibilità alla luce. Dotato di una speciale tecnologia di tracking automatico della persona, il device introduce la prima funzione in assoluto della modalità Solo Cut, che consente ai creatori appassionati di produrre vlog ricchi di ritratti che mettono in risalto una persona specifica in video di gruppo. Fondendo estetica e tecnologia, Honor 70 è dotato di uno schermo simmetrico Super Dual-Curved Screen per una presa comoda e bilanciata. Il display da 6,67 pollici Oled offre una visione senza precedenti, supporta 1,07 miliardi di colori, 100% Dci-P3 e Hdr10+. Dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5g 6nm e supportato da innovazioni tecnologiche pionieristiche. Con un'ampia gamma di nuove caratteristiche e funzionalità, tra cui una batteria ultra-large da 4800 mAh con SuperCharge da 66w e l’interfaccia Magic Ui 6.1 basata su Android 12, Honor 70 garantisce un'esperienza smartphone indimenticabile. La versione 8+128G è al prezzo speciale di 499,90 euro. In bundle:

fino al 21/12 con Earbuds 3 Pro;

dal 22/12 – 31/12 con Earbuds 2 Lite.

La versione 8+256G è al prezzo speciale di 549,90 euro. Fino al 31/12 in bundle con Watch Gs3

Magic4 Pro è dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui Gpu Turbo X e Os Turbo X che massimizzano la capacità del chipset. Ispirato alla bellezza e all'estetica della simmetria, il Magic4 Pro presenta un design simmetrico, compreso il ritorno dell'esclusivo layout circolare a tripla fotocamera, noto anche come "The Eye of the Muse". Dotato di un display Ltpo Quad-Curved Display da 6,81 pollici e di cornici ultra-sottili su entrambi i lati, Magic4 Pro offre un'esperienza coinvolgente nella visualizzazione, nel gioco e nella lettura. Offrendo una rivoluzione nella tecnologia dello schermo, la modulazione di larghezza di impulso (PWM) di 1920Hz del Magic4 Pro è la più alta mai raggiunta in uno schermo Ltpo. Lo smartphone fa anche un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un'eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente. Dotato di Magic-Log Movie Master, Magic4 Pro offre una videografia di livello cinematografico e un'esperienza di ripresa superiore. Con un'ampia gamma di nuove e avvincenti caratteristiche e funzionalità, tra cui una Wired e Wireless SuperCharge da 100w, la Magic Ui 6.0 e caratteristiche pionieristiche di privacy e sicurezza, Magic4 Pro garantisce un'esperienza eccellente. Fino al 31/12 al prezzo speciale di 799,90 euro.

Honor Magicbook 16 è dotato di un display Ips FullView da 16,1 pollici, un processore Amd Ryzen serie 5000 e aggiornamenti leader del settore. Con un peso di soli 1,84 kg, il laptop è stato progettato per offrire una produttività senza pari. L'ampia gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits, consentono al MagicBook 16 di offrire offre una migliore qualità dei colori e una vivida chiarezza per l'editing di grafica e immagini all'avanguardia. Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo, il laptop è dotato della certificazione Tüv Low Blue Light, che riduce al minimo le emissioni di luce blu per garantire una maggiore protezione degli occhi e un'esperienza visiva confortevole. Equipaggiato con l'architettura Zen 3, questo device offre prestazioni della Cpu leader nel settore con una frequenza turbo che arriva fino a 4.2GHz. MagicBook 16 è dotato di 512gb di storage e 16gb di Ram a doppio canale, e di un sistema di raffreddamento intelligente con tripli tubi di calore da 2 mm, doppia ventola da 75 mm e sensori di temperatura ad alta precisione, dissipando rapidamente il calore dal processore. Inoltre, il dispositivo supporta la collaborazione multischermo, consentendo di fare multi-task tra diversi dispositivi, e integra il riconoscimento delle impronte digitali nel pulsante di accensione. Fino al 31/12 Honor propone questo laptop al prezzo speciale di 699,90 euro.