Huawei amplia la gamma di smartband con Watch Fit Special Edition

Huawei ha annunciato watch Fit Special Edition, la smartband dal design pensato per le persone che amano uno stile di vita dinamico. la Special Edition unisce numerose funzionalità avanzate, dalla salute femminile al monitoraggio della respirazione, in un corpo compatto e leggero e a un prezzo conveniente. Sottile ed elegante, la smart band propone diverse watch faces che, ogni giorno, possono essere abbinate al proprio outfit scegliendo tra oltre 10.000 varianti create per poter sperimentare stili e gusti diversi.

Si sa che gli utilizzatori appartenenti alla Gen Z, più che seguire le tendenze, ne creano di nuove per dare massima espressione alla propria personalità e creatività. Nativi digitali, quando essi scelgono un device hi-tech guardano in particolare a innovazione e funzionalità. watch Fit Special Edition desidera celebrare questo spirito giovane, fresco ed esuberante, attraverso una tecnologia smart e un design distintivo, disponibile in tre colori: il classico Starry Black, il romantico Nebula Pink e il brillante Forest Green.

Inoltre, sul display è possibile impostare una delle proprie foto preferite direttamente dallo smartphone: un selfie, un ricordo o un momento prezioso possono essere incorniciati facilmente al polso.

Elegantemente ricurvo, il device è pensato per adattarsi all’ergonomia del polso in maniera confortevole ed essere così indossato per tutta la giornata. Esso offre oltre 100 modalità di workout,con la possibilità di sincronizzare il tracciamento del battito cardiaco a dispositivi utilizzati durante l’allenamento, consentendo di avere a portata di mano e visualizzare facilmente i dati rilevati.

La Special Edition supporta anche 11 modalità di sport professionali e 85 modalità standard che spaziano dagli sport di racchetta a quelli sulla neve, offrendo agli appassionati una varietà ampia di attività da esplorare. Rispetto ai modelli precedenti, questa smart band include anche nuove funzionalità legate a sport quali calcio, basket, canottaggio, e-sport, con possibilità di monitorare tempo, frequenza cardiaca, calorie e analisi di allenamento. Essa integra, inoltre, l’algoritmo di proprietà Huawei TruSport, che rende il device un vero e proprio personal trainer professionale da tenere al polso per monitorare, ad esempio, passi, battito cardiaco, ossigenazione, distanza e durata di una corsa. La Watch Fit è anche in grado di valutare dati come indice di potenza della corsa, carico di allenamento, massima capacità di assorbimento di ossigeno, pressione di allenamento aerobico/anaerobico e tempi di recupero.

Il monitoraggio quotidiano del proprio stato di salute sta diventando sempre più accessibile grazie ai dispositivi portatili che possono essere utilizzati dentro e fuori casa. Il nuovo dispositivo di Huawei compie un ulteriore passo avanti, rendendone l’utilizzo ancora più intuitivo epermettendo di attivare le funzionalità con un semplice gesto. Watch Fit Special Edition infatti, aggiorna la tecnologia per il rilevamento del battito cardiaco con TruSeen 5.0 e l’implementazione, tramite l’intelligenza artificiale, dell'algoritmo proprietario di rete neurale con multi-sensore ottico Ppg sviluppato da esperti. Per la gestione dello stress, sono disponibili TruSleep 3.0 e TruRelax che monitorano i parametri vitali anche durante i periodi di riposo e forniscono consigli per migliorare il proprio stile di vita. In questo modo, ègarantito un accurato monitoraggio 24 ore su 24 del battito cardiaco, per tracciare le variazioni dei livelli di ossigeno nel sangue, del sonno e dei livelli di stress e, per le donne, la smartband propone anche funzioni per la gestione e monitoraggio del ciclo mestruale. Huawei Watch Fit Special Edition è disponibile sullo store ufficiale online al costo di 99,90 euro. In più, finoal 21 agosto, sempre sullo store, saranno attivi sconti fino al 40% su diverse categorie di prodotto.