Huawei FreeBuds 5, nuovi ie-ear con certificazione Hi-Res Audio

Huawei ha annunciato i FreeBuds 5, nuovi auricolari true-wireless open-fit. Il design , la qualità del suono ad alta risoluzione end-to-end, la lunga durata della batteria e la connettività smart rendono questo prodotto il device audio perfetto per chi ama ascoltare musica.

Gli in-ear vantano un design aerodinamico che massimizza il comfort e valorizza l’estetica.

Il design a forma di goccia, risultato di decine di migliaia di simulazioni ergonomiche e centinaia di ottimizzazioni, permette alle curve a doppia C di adattarsi alla forma dell’orecchio con un’area di contatto più ampia, per una maggiore traspirazione. Grazie allo stelo a forma sinusoidale, quando si tocca un auricolare la pressione è distribuita uniformemente facilitando così ogni occasione di interazione.

Inoltre, gestione separata degli altoparlanti, modulo della batteria e architettura del circuito di controllo contribuiscono a migliorare l’esperienza d’ascolto e non solo, poiché in questi nuovi auricolari wireless la velocità di ricarica e la risoluzione audio raggiungono un nuovo livello di efficienza.



Disponibili in tre colori vivaci, Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange, FreeBuds 5 presentano una custodia di ricarica con apertura e chiusura facilitata caratterizzata da una superficie opaca che, alla luce del sole, sembra quasi brillare.

I nuovi auricolari di Huawei integrano un driver dinamico ultramagnetico dotato di tecnologia Bass Turbo che garantisce la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz. Grazie ai magneti a doppio circuito, la risposta in frequenza è superiore del 50% rispetto al modello di auricolari precedente. Inoltre, il triplo equalizzatore adattivo ottimizza la qualità del suono in tempo reale da 100 a 2000Hz, per eliminare eventuali problemi acustici causati da forma del condotto uditivo, usura e livello di volume, e garantire così una resa cristallina del suono anche in chiamata, grazie alla tecnologia di cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Resistenti ad acqua e polvere con impermeabilità Ip54, le FreeBuds 5 supportano i Codec l2hc ldac e sono certificati Hwa e Hi-Res Audio Wireless. La velocità di trasmissione audio arriva fino a 990kbps e l’audio hd è supportato fino a 96kHz/24 bit, per un suono puro e fedele senza la minima perdita di dettagli.

Gli auricolari wireless possono essere utilizzati per ben 30 ore con ricarica completa e una ricarica rapida di 5 minuti può supportare fino a 2 ore di ascolto, velocità del 200% più rapida rispetto ai modelli precedenti.

È possibile connettere simultaneamente gli auricolari a un secondo device e, in caso di smartphone, supporta sia iOs sia Android.

Huawei FreeBuds 5 sono già disponibili sullo store al prezzo di 159,90 euro. Fino al 27 aprile è possibile ottenere una custodia protettiva in omaggio e 10% di sconto inserendo il codice afreebuds7 almomeno del pagamento.