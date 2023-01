Tecnologie innovative e leggerezza per il nuovo Huawei Matebook D15

La gamma MateBook D15 ha riscosso grande successo dal suo debutto e Huawei ne riconferma l’interesse, lanciando una nuova versione con processore Intel Core di 11a generazione. Progettato pensando alle esigenze dei giovani consumatori, MateBook D 15 supporta la collaborazione cross-device per un’esperienza di utilizzo ancora più smart e con prestazioni di qualità in tutti gli scenari, dalle lezioni virtuali al lavoro in mobilità.

Il display FullView Hd Ips antiriflesso da 15 pollici, con rapporto schermo-corpo dell’87% in 16:9 ha superato le certificazioni Tüv Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per l’emissione ridotta di luce blue che allevia l’affaticamento degli occhi. Il design si contraddistingue da linee minimaliste e raffinate, ulteriormente valorizzate dall’elegante colorazione Mystic Silver. Il peso, di 1,6 kg e lo spessore di soli 16,9 mm, rendono il notebook comodo da trasportare.

Il pc rappresenta uno strumento utile per i più giovani non solo per studiare e lavorare, ma anche per divertirsi. MateBook D 15, a questo riguardo, è dotato di un nuovo processore Intel Core di 11a generazione con tecnologia SuperFin da 10 nm. Il processore quad-code a otto thread offre prestazioni più elevate rispetto ai suoi predecessori e integra la scheda grafica Intel Iris Xe che garantisce prestazioni grafiche all’altezza per competere con altri modelli entry-level. La scheda tecnica annovera 16Gb di memoria Ram e 512 di Rom con unità Ssd Nvme PCie ad alta velocità che migliora ulteriormente le prestazioni complessive del device. In caso di attività più impegnative, è possibile attivare la modalità Performance cliccando sui tasti Fn e P. Il sistema di raffreddamento avanzato con ventola “Shark” ad alta intensità, sfrutta il design bionico del notebook per garantire prestazioni stabili sotto carico. Matebook D15 è inoltre dotato di una nuova scheda di interfaccia di rete Wi-Fi 6 per una connessione internet più veloce e più stabile. Il notebook supporta la tecnologia Super Device di Huawei che semplifica la modalità di connessione del notebook ad altri dispositivi. Basta, infatti, cliccare sull’icona del pannello di controllo nell’angolo in basso a destra per attivare il Super Device e trascinare le altre icone dei dispositivi verso quella del pc.

Grazie alla capacità di collaborare con altri prodotti Huawei – inclusi smartphone, tablet, monitor – è possibile sfruttare al meglio il notebook attraverso più device Huawei, sincronizzando facilmente i contenuti su tutti. La modalità Multi-Screen Collaboration con lo smartphone permette di avere fino a tre schede aperte, per un‘eccellente prestazione multitasking. In questo contesto, è possibile trasferire documenti e immagini trascinandoli da un dispositivo all’altro e aprire i file salvati sullo smartphone da pc per apportare modifiche. Infine, le videochiamate possono essere avviate e condotte direttamente da pc, senza essere costretti a tenere in mano lo smartphone durante la chiamata.

L’adattatore in dotazione con supporta la SuperCharge fino a 65W e permette di ricaricare rapidamente gli smartphone Huawei compatibili. La ricarica inversa rimane attiva anche quando il MateBook D15 è spento, il che è utile quando si ha necessità di una ricarica rapida della batteria dello smartphone, ad esempio, durante un viaggio. Huawei MateBook D15 con processore Intel i5 di 11a generazione è disponibile al prezzo di 799 euro sullo Store ufficiale. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto, si ottiene un coupon sconto di 100 euro e in regalo il bluetooth mouse (2nd generation).

All’offerta in ambito Pc, il brand ha aggiunto anche il MateBook 14, al prezzo di 1149 euro e fino al 31 gennaio in promozione con un coupon di sconto di 150 euro e Huawei Sound Joy in omaggio.