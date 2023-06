Huawei mateBook X Pro 2023, prestazioni super e design raffinato

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo MateBook x Pro. Il nuovo laptop si distingue sia per il design, grazie a un corpo dal finish metallico estremamente piacevole al tatto, sia per le prestazioni grazie alle innovazioni apportate, come il processore di 13esima generazione Intel Core. Per offrire un’esperienza ottimizzata il device è dotato di uno schermo Real Colour Full View da 14,2 pollici con certificazione Tüv Rheinland Eye Comfort 3.0 ed è stato potenziato con tecnologie d’avanguardia come Super Turbo e Metaline Antenna.



Il processo di lavorazione con ossidazione a micro-arco rende questo notebook diverso da tutti gli altri, conferendogli una sensazione al tocco unica. Il device è disponibile nella colorazione Premium Edition Ink Blue, che dona un senso di eleganza e qualità al device. Lo chassis è composto da una lega di magnesio resistente ma leggera, utilizzata nell’industria dell’aviazione, che pesa solo 1,26kg.

Il Display Real Colour FullView da 14,2 pollici, con un rapporto schermo-corpo di 92.5% e un’ampia accuratezza del colore, amplificano l’esperienza di visualizzazione e, grazie alla tecnologica Universal Colour Consistency, la resa dei colori è sempre fedele alla realtà.

Il nuovo MateBook X Pro Premium Edition monta il sistema nano-ottico Ar, un processo innovativo che riduce la luce riflessa del 60% , offrendo quindi un’esperienza di lettura ancora migliorata.

Le prestazioni eccellenti sono assicurate dal processore nuovo di zecca Intel Core di 13esima generazione che ha consentito di ottenere la certificazione Intel Evo. Allo stesso tempo, grazie alla nuova antenna Metaline, è possibile connettersi fino a 270m con una connessione veloce e stabile, in grado di superare gli ostacoli architettonici ed effettuare in tutta tranquillità video conferenze anche in ambienti dove la connessione wi-fi viene condivisa tra più persone.

Il notebook consente di trarre il massimo dalle esperienze più smart. Per la prima volta l’Assistente Personale è stato aggiornato per supportare la connessione anche con gli auricolari wireless, riducendo il rumore di fondo e schiarendo la voce durante le call in ambienti rumorosi. In aggiunta, l’Ai Camera è in grado di cambiare in autonomia lo sfondo, presenta miglioramenti estetici a livello hardware ed è stata arricchita con funzionalità come FollowCam e Eye Contact.

Huawei MateBook X Pro è già disponibile al prezzo di 2.199,90 euro nella colorazione Ink Blue. Inoltre, con l’acquisto del dispositivo entro il 30 giugno sarà possibile ricevere in omaggio anche MatePad Paper e per tutti i possessori di una edizione precedente del MateBook, sarà possibile registrare il device a questo link per ottenere uno speciale coupon di 100 euro sull’acquisto del nuovo device.