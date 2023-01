Huawei Next Image Award 2022: annunciati i vincitori

Next Image Awards 2022, l’annuale concorso fotografico su smartphone targato Huawei, ha aperto le iscrizioni il 1° agosto e si è concluso il 30 dicembre con la presentazione delle 54 opere vincitrici. L’edizione di quest'anno ha visto 3 vincitori del Primo Premio, 24 del premio best-in-category e 27 della sezione runner-up.

Il contest internazionale intende valorizzare il ruolo della fotografia da smartphone nella vita quotidiana, attraverso opere eccezionali che mostrano l'ampiezza della creatività umana. L’edizione 2022 ha raccolto opere che hanno affrontano diversi temi: Perfect Leap, Colourful World, Natural Vientiane, Family Bonds, e Animal Perspective. Le opere sono state scattate prevalentemente con tre modelli di smartphone Huawei: P50 Pro, P40 Pro e P30.. L’Italia è stato il secondo paese, dopo la Cina, ad aver inviato il maggior numero di opere.

La giuria internazionale ha riconosciuto il Primo Premio a tre opere, "Force" di Adão Filipe Fernandes Salgado, "Fireworks" di Wang Zihao e "Just Shaen" di Enrica Brescia e ha assegnato ai rispettivi autori un premio di 10.000 dollari come incoraggiamento per future attività artistiche.

Adão Filipe Fernandes Salgado (Portugal) Force da P30 Pro

Commento dei giudici: "C'è ordine nel movimento e c'è una bellezza armoniosa nella complessità. L'immagine trasmette una vitalità inarrestabile di cui abbiamo bisogno in questo momento, noi che la guardiamo e il mondo intero". Nicole Xue, ex direttore editoriale di Elle Cina.

Wang Zihao (Germany) Fireworks da P40 Pro

Commento dei giudici: "Foto perfettamente a tempo di uno spettacolo pirotecnico su un fiume, con un’unica altra luce che proviene da uno smartphone e che si vede a malapena in una versione orizzontale più piccola sullo schermo". Federico Ciamei, fotografo italiano. Tra i vincitori anche l’italiana Enrica Brescia, che dal 2009 utilizza device Huawei per il proprio lavoro incentrato prevalentemente su scatti di tipo Street e Ritrattistico.

Enrica Brescia (Italy) Just Shaen da P40 Pro

Commento dei giudici: "Così naturale e semplice, eppure così bella. Si percepisce la spontaneità e la sincerità del sorriso che trasmette una sensazione positiva". Mihaela Noroc, fotografa rumena.

Le opere presentate quest'anno hanno dato vita a un'ampia gamma di esperienze e ambientazioni, da scenari naturali come montagne, laghi, albe e tramonti, a paesaggi urbani fino al variegato mondo delle interazioni umane. Il concorso mira, infatti, a ispirare le persone per catturare momenti importanti della loro vita attraverso la fotografia da smartphone. Alle tradizionali categorie delle passate edizioni - Outdoor, Ritratto, Salve, Vita!, Storyboard, - quest'anno sono state aggiunte anche Arte e moda e Sport e, per la parte video, Azione, Cortometraggio narrativo e Lungometraggio narrativo. Per ognuna delle categorie in concorso sono stati selezionati 24 vincitori best-in-category, premiati con il Next Image Creative Fund, un fondo che ammonta a 1500 dollari, e 27 Runner-up che riceveranno in palio un P50 Pro.

Aung Chan Thar (Myanmar) Inle Market da P40

Con Next Image Awards, Huawei promuove una piattaforma dedicata alla fotografia da smartphone, dando visibilità a opere di persone talentuose. "Next" rappresenta la visione del futuro, l'esplorazione delle tecnologie di imaging di nuova generazione e la nascita di una nuova generazione di creatori di immagini. "Image" si riferisce a forme statiche e nuove di espressione visiva dinamica che aiutano a raccontare storie e a esprimersi in modi unici. Il premio, insieme alla Next Image Community online, alla Exhibition globale e al College offline che si tiene nei negozi, contribuisce a inaugurare una nuova era per la fotografia da smartphone.