Pelle vegana e ritratti a effetto per il nuovo Huawei Nova 11 Pro

Huawei ha annunciato nova 11 Pro, il nuovo smartphone flagship per ritratti d’effetto dal design unico ed elegante. Con esso, debuttano la tecnologia Xd Portrait e la nuova funzionalità Multi-Vision, integrando l'estetica Super Star Orbit Ring degli obiettivi e il vetro Kunlun Glass ultraresistente per la massima affidabilità.

Lo smartphone dispone di un display da 6,78 pollici che garantisce una presa confortevole e una resistenza alle cadute 10 volte superiore a quella dei precedenti modelli della serie nova grazie alla protezione Kunlun Glass. La sua estetica riflette la vitalità e il carattere dinamico dei giovani ed è pensato per diventare un riferimento rispetto alle nuove tendenze legate al settore. Disponibile nelle colorazioni Green e Black, si tratta del primo modello della serie nova a presentare il design della back cover in pelle vegana con loghi in rilievo.

Dopo numerosi tentativi, ripetuti aggiustamenti e test di temperatura e pressione, il team r&d ha trovato la tecnica di goffratura e la densità di disposizione ottimali per adattare perfettamente la pelle vegana alla cornice del dispositivo. La texture con grana, perfetta per i giovani attenti alla moda ma anche al comfort, conferisce una sensazione di morbidezza al tocco, con un'elevata resistenza alle cadute e all'usura. Inoltre, l’iconico logo nova è presente sulla cover posteriore per esaudire il gusto degli utenti più affezionati.

Nova 11 Pro è il primo device della serie a supportare sia la tecnologia Display Turbo che massimizza le prestazioni dello schermo sia il display con protezione Kunlun Glass con certificazione cinque stelle Ssg e 10 volte più resistente alle cadute rispetto ai precedenti modelli della serie. La modalità Ritratto, per la prima volta con tecnologia Xd Portrait, è in grado di risaltare ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una maggiore fedeltà ai colori reali e ai particolari come la struttura e il tono naturale della pelle.

Il device sfrutta un sistema a doppia fotocamera frontale: una fotocamera-selfie Ultra Portrait da 60Mp con ultra-grandangolare di 100 gradi, qualità dell'immagine 4k ed eccellente risoluzione e sensibilità alla luce, e una fotocamera da 8Mp per ritratti ravvicinati con zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 5x per close-up e possibilità di foto di gruppo a 0,7x, per un’esperienza selfie completa.

Sul retro, trova posto una fotocamera Ultra Vision da 50Mp con sensore Ryyb per migliorare l’esperienza fotografica in notturna, e una fotocamera macro-ultragrandangolare da 8Mp, ideale per catturare scatti precisi e dettagliati. Presenta, inoltre, anche il sensore di messa a fuoco laser, che supporta la messa a fuoco automatica per aiutare a catturare rapidamente il soggetto, e un sensore di temperatura del colore a 10 canali, in grado di restituire i colori nella loro originale vividezza.

Il nova 11 Pro vanta anche l’aggiornato Game Engine, per la massima esperienza di entertainment, con ottimizzazioni a tutta la programmazione delle risorse del SoC e all’interazione col touchscreen ed una contestuale riduzione del carico della Gpu. inoltre, un sistema di raffreddamento costituito da grafene ad altissima conducibilità termica, è in grado di migliorare la capacità di dissipazione del calore del 7% rispetto alla generazione precedente. Il nuovo Huawei integra una batteria di lunga durata da 4500mAh e supporta la tecnologia di ricarica SuperCharge Turbo da 100w che permette di raggiungere il 60% in circa 10 minuti e il 100% in 20 minuti a schermo spento. Il supporto all’interfaccia Emui 13, offre interazioni e funzionalità più intelligenti e comode che, per esempio, consentono di utilizzare la funzione Super Device per collegare il nova 11 Pro con un tablet o laptop del medesimo brand semplicemente trascinando l'icona dello smartphone sul dispositivo di destinazione, e quindi visualizzarne lo schermo con la funzione Multi-screen Collaboration e continuare a lavorare senza intoppi in modalità cross-device.

Come tutti gli smartphone Huawei, anche nova 11 Pro integra una gamma completa di applicazioni di disponibili sulla AppGallery, lo store di app proprietario, il terzo più grande al mondo. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Green e Black al prezzo di 699,90 euro. Entro il 9 luglio, con l’acquisto sarà possibile ottenere in omaggio anche i pratici auricolari wireless FreeBuds 5i del valore di 99,90 euro.