Huawei Watch Fit 3, lo smatwatch innovativo per il fitness e il benessere

Huawei ha svelato oggi Watch Fit 3, uno smartwatch che coniuga il design con le aspirazioni Fitstyle del consumatore moderno. A proposito di design ed in piena sintonia con il concetto Fashion Forward adottato dal brand, il Watch Fit 3 si presenta con uno look ottimizzato ed elegante, caratterizzato da un corpo ultra-sottile ed uno schermo ampio squadrato battezzato da Huawei “Fashion Squared”. Ma vediamo insieme, più da vicino il nuovo wearable di Huawei.

Design

In termini di design, il Watch Fit 3 sfoggia una cassa in alluminio con finitura opaca resistente a 5Atm. Il Fit 3 è disponibile in quattro combinazioni di colori in fluoroelastometro: nero, verde, bianco bianco e rosa. A questi si aggiungono un cinturino grigio in nylon, particolarmente indicato a chi è un abituale praticante di attività sportive, ed uno bianco in pelle. La confezione contiene un cavo di ricarica.

Con un peso di soli 26g senza cinturino, il Watch Fit 3 è il più leggero e sottile smartwatch di Huawei realizzato fino ad oggi, comodo anche quando lo si indossa per il monitoraggio del sonno. La cassa è spessa solo 9,9 mm (rispetto ai 10,8 mm dell'ultima generazione) così il device risulta molto confortevole al polso al punto che ci si dimentica di indossarlo.

Sui bordi corre una sottile lunetta nera, ben mascherata se si utilizza un quadrante con sfondo nero. Lateralmente, a destra della cassa, trovano alloggiamento un pulsante, la cui funzione può essere personalizzata ed una corona girevole, utilissima durante gli allenamenti perché in grado di attivare funzioni anche quando premuta, evitandoci di toccare il display.

Display

Il dispositivo vanta un display Amoled da 1,82 pollici con risoluzione 480x408 ppi molto luminoso e colorato e non ci sono problemi nella lettura all’esterno, anche durante le sessioni di jogging. La luminosità, infatti, si può anche impostare in modo che si regoli automaticamente, ed arriva fino ad un massimo di 1500 nits; inoltre è presente un'opzione per la visualizzazione sempre attiva, la quale consente di abbassare lo sguardo per controllare l'ora senza sollevare il polso. La reattività al tocco è molto alta e la precisione, unita alla forma squadrata dello scermo, fanno si che i menù presenti si possano scorrere senza esitazioni.

Batteria

Huawei dichiara ufficialmente che il watch Fit 3 ha un'autonomia di sette giorni fino ad un massimo di 10 giorni.

Naturalmente, essa dipende da molti fattori quali il display sempre acceso, la luminosità impostata al massimo o l’utilizzo continuo del Gps che drenano l’energia più velocemente. Tuttavia, durante la prova, lo schermo è rimasto spesso acceso alla massima luminosità e la durata ha superato i 6 giorni prima di passare in modalità batteria scarica. Per la ricarica, l’orologio è fornito di un cavo (in confezione), comodo da trasportare, con presa Usb-a da un lato e adattatore magnetico dall’altro che va collegato nella parte posteriore della cassa in una specifica direzione.

Software e Interfaccia

Harmony Os rende facile interagire con il dispositivo. Dal quadrante dell'orologio, basta scorrere verso il basso per accedere al menu delle impostazioni, dove si trovano i pulsanti per modificare la luminosità dello schermo e attivare/disattivare funzioni comuni come Non disturbare e Display sempre acceso. Tra queste, vi è anche la Modalità Sospensione, che utilizzeremo quando andiamo a letto per impedire allo schermo di illuminarsi e per disattivare le notifiche e le chiamate. Infine, pensando agli stili di vita dei giovani sempre più dinamici, sono state migliorate diverse funzioni tra cui la riproduzione musicale, le notifiche, le risposte ai messaggi rapidi, il meteo, l'assistente vocale e altro ancora. Per il monitoraggio della salute e del fitness, il wearable Huawei dispone di un sensore di navigazione satellitare Gps/Glonass/BeiDou/Galileo/Qzss, di un sensore Ppg per la misurazione della frequenza cardiaca e di un sensore ottico a infrarossi che si avvale della tecnologia proprietaria True Seen 5.5 per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. L’orologio dispone anche di un sensore Nfc per i pagamenti digitali tramite Huawei Wallet, nonché di un microfono ed un altoparlante.

Fitness e Salute

L'app Health del Watch Fit 3 copre tutte le attività di fitness, con oltre 660 corsi di allenamento, tra cui sessioni esclusive per bruciare i grassi e modellare il corpo, realizzati dalla famosa influencer del fitness Pamela Reif. Sono presenti, inoltre, 5 nuove modalità sportive, che includono padel e calcio, per un totale di oltre 100 modalità che coprono attività urbane, all'aperto e acquatiche. Tutte le attività godono della modalità di tracciamento, incluse quelle che si svolgono in luoghi chiusi come la bicicletta, la cyclette e altro ancora. La medesima modalità è disponibile anche per l'ellittica, il vogatore e salto alla corda. È presente anche un’opzione di allenamento generico che traccia il tempo, la frequenza cardiaca e le calorie consumate: dopo averla selezionata, il display ci indicherà di fare uno swipe verso l’alto per accedere alla sessione di riscaldamento, mettendoci a disposizione un Personal Coach (in esclusiva per il Watch Fit 3) che ci mostra gli esercizi da eseguire prima di cominciare la sessione di allenamento.

Durante le sessioni all’aperto, il Gps integrato si collega sempre molto velocemente riportandoci sul display informazioni riguardanti il passo, la distanza e la frequenza cardiaca. Grazie alla nuova modalità Track Run, che utilizza il chip di posizionamento Gnss integrato a singola banda e cinque sistemi ad alta precisione, il Watch Fit 3 è anche in grado di registrare con precisione la corsia utilizzata mentre corriamo, e ci fornisce una guida vocale vocale durante la corsa, in modo da rimanere concentrati sul proprio ritmo.

In aggiunta, collegandosi con l’app dello smartphone, si può accedere alla libreria musicale del nostro smartphone per aggiungere la musica ai nostri allenamenti. Stay Fit, in particolare, è il software che riunisce in un’unica App il calcolo delle calorie, il monitoraggio del deficit calorico e del peso, fornendo consigli per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Essa include la possibilità di creare un piano personalizzato (a pagamento) che fornisce consigli basati su dati scientifici per bilanciare le abitudini alimentari sane con l'esercizio fisico regolare. Per raggiungere questo scopo, l’App analizza le tendenze caloriche in termini di assunzione, consumo metabolico e allenamento, e successivamente processa questi dati avvalendosi di una libreria dietetica, recentemente aggiornata, che comprende ingredienti, piatti e dati sugli alimenti confezionati in oltre 50 Paesi del mondo.

Il Watch Fit 3 è anche un eccellente rilevatore del sonno e la sua app TruSleep 4.0 offre metriche visualizzate in grafici attraenti con utili approfondimenti per aiutarci a capire e migliorare il nostro riposo notturno. In più, lo smartwatch tiene traccia della respirazione con la funzione Sleep Breathing, così da verificare i potenziali rischi di apnea nel sonno e rileva diverse metriche specifiche del sonno, tra cui la saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca e la frequenza cardiaca a riposo. Tra le funzioni presenti, rientra anche quelle del rilevamento del “pisolino”, che consente agli utenti di impostare un pisolino di 30 minuti.

Prezzi e Disponibilità

Huawei Watch Fit 3 è disponibile su Huawei Store a 159 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero, a 179 euro invece per la versione con cinturino in pelle. In più, acquistandolo da oggi e fino al 18 giugno, si otterranno gratuitamente anche le FreeBuds Se 2. Inoltre, in questo periodo di tempo, Huawei mette a disposizione un un secondo cinturino, gratuitamente, digitando al momento dell’ acquisto il codice Amfit19.