I nuovi Flashstor di Asustor offrono esperienze di ascolto uniche

Completamente basati su tecnologia Nvme, (non-volatile memory express), i nuovi Flashstor 6 e 12 Pro di Asustorsono in grado di garantire un'ampia capacità di archiviazione, offrendo la possibilità di montare rispettivamente fino a 6 e fino 12 unità M.2.



Particolarmente compatti, sottili e contraddistinti da un raffinato design hi-tech, i Flashstor appena annunciati sono dotati di un particolare sistema di raffreddamento che consente di mantenere l'hardware e le unità M.2 (unità ssd di archiviazione perticolarmente compatta) sempre alle temperature ottimali, contenendo comunque le emissioni sonore entro 18,7 decibel.

La silenziosità del sistema di dissipazione del calore e l'assenza di tradizionali hard disk, il cui rumore può risultare particolarmente fastidioso, permette di posizionare questi Nas (network-attached storage) in qualsiasi ambiente della casa, compresi quelli in cui ci si desidera rilassare, magari ascoltando i propri brani preferiti.



Per soddisfare le richieste anche degli audiofili più esigenti, Asustor ha dotato i Flashstor 6 e 12 Prp di una porta Hdmi 2.0 e una S/Pdif su Toslink, che insieme a Hi-Res Player, un lettore musicale che supporta un'ampia varietà di formati multimediali, sono in grado di assicurare esperienze di ascolto senza compromessi. Grazie a Roon Server e alle relative app disponibili per Mac, Windows, iOs e Android, inoltre, questi Nas permettono la riproduzione in streaming dei brani senza perdite di qualità su dispositivi Sonos, AirPlay e Roon Ready. Roon, inoltre, offre la possibilità di gestire la riproduzione multi-room e permette il collegamento a servizi di streaming, come ad esempio Spotify.



Equipaggiati con processori Quad-Core Intel Celeron n5105 a 10nm e 4Gb di Ram ddr4-2933 ad alta efficienza, espandibili fino a 16Gb, i nuovi dispositivifirmati Asustor garantiscono elevate prestazioni in ogni situazione.

Anche sul fronte della connettività l’aziendaha deciso di offrire il massimo. Flashstor 6 mette, infatti, a disposizione due porte 2.5-Gigabit, mentre Flashstor 12 Pro è dotato di serie di una porta 10-Gigabit. Due porte Usb 3.2 Gen 2x1 a 10Gbps, assicurano poi la possibilità di collegare unità di espansione e dischi esterni in modo semplice e immediato.