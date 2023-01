Il 2023 comincia in grande per Amazon con l’annuncio di tante novità

In occasione del Ces, Amazon ha annunciato nuovi prodotti, funzionalità ed esperienze sviluppate con i propri partners. Di seguito i principali.

Ring Car Cam

Il dispositivo estende la potenza della tecnologia Ring dalla casa all'auto. Controllata dall'App Ring è unica nel suo genere, in quanto la doppia telecamera registra sia quando l'auto è in movimento che quando è spenta, dando così la possibilità di controllare l’auto ovunque si trovi, che sia parcheggiata a casa, al supermercato o in viaggio. Quando l'auto è parcheggiata, i sensori intelligenti di Car Cam sono in grado di rilevare gli eventi all'interno e intorno al veicolo. Se viene rilevato un evento, ad esempio un'effrazione, la videocamera inizia a registrare e invia un avviso in tempo reale all'app Ring, dove è possibile guardare in diretta ciò che sta accadendo o mettersi in contatto con chi si trova nell'auto. Car Cam dispone anche di una funzione unica chiamata Traffic Stop. Basta dire "Alexa, registra" e la videocamera registrerà ciò che sta accadendo, anche se l'auto è parcheggiata.

Ring Peephole Cam

Ring Peephole Cam include tutte le funzioni del videocitofono più conosciute e amate dai clienti e può essere installato sopra lo spioncino presente sulla porta. Che si tratti di un appartamento, di un condominio o di una villetta indipendente, è possibile beneficiare dei vantaggi di un videocitofono dotato di una telecamera Hd da 1080p, visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento di movimenti. L'installazione è rapida, semplice e richiede pochi minuti, senza dover apportare modifiche permanenti.

Alexa for Ev Charging

La ricarica dei veicoli elettrici (Ev) sta diventando più conveniente grazie alle nuove funzioni di ricarica con integrazione Alexa. A partire da quest'anno infatti, i conducenti di veicoli elettrici negli Stati Uniti potranno chiedere ad Alexa di aiutarli a trovare e raggiungere i punti di ricarica pubblici, nonché a pagare attraverso una semplice richiesta vocale come “Alexa, trova una stazione di ricarica per veicoli elettrici vicino a me”. L'esperienza di ricarica Ev con l’assistenza di Alexa rende disponibile, in tempo reale, oltre 150.000 stazioni di ricarica pubbliche negli Stati Uniti gestite da Evgo, una delle più grandi reti di ricarica rapida del Paese, e altri operatori. Evgo sarà anche il primo operatore di ricarica Ev a offrire la possibilità di pagare la ricarica comodamente con l’uso della voce. I clienti che possiedono veicoli con integrazione Alexa e accessori come Echo Auto potranno infatti chiedere ad Alexa di trovare la stazione di ricarica più vicina e, una volta arrivati, avviare e pagare la ricarica semplicemente dicendo “Alexa, paga la mia ricarica”.