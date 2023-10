Il Mattino su Whatsapp: come ricevere le notizie nel nuovo canale

Le notizie del Mattino arrivano anche su Whatsapp.

Dopo Facebook, Instagram, X (ex Twitter), Telegram, Youtube e TikTok, l'informazione del nostro quotidiano approda anche sull'app di messaggistica più diffusa al mondo.

Iscriversi al nuovo canale del Mattino è semplicissimo: basta aprire Whatsapp sul telefonino, cliccare su «aggiornamenti» e cercare il Mattino con la funzione trova canali.

Troppo complicato? E allora basta cliccare QUI.

Una volta iscritti riceverete le notifiche delle principali notizie di Napoli e della Campania selezionate dalla redazione del Mattino. Una procedura semplice per restare sempre informati in tempo reale su quello che accade in Italia e nel mondo.

Con il nuovo canale Whatsapp, dunque, aumentano le piattaforme social di distribuzione delle notizie per un sistema d'informazione multimediale del Mattino sempre più ampio e destinato a raggiungere ogni fascia d'età. Da una parte i giovanissimi di TikTok, dall'altra gli utenti più maturi di Facebook. E ora ora anche Whatsapp, l'app della galassia Meta ormai entrata nella nostra vita quotidiana.