Il Natale degli innovatori di NAStartUp: tre eventi e super ospiti come Annamaria Testa

L’innovazione ha il suo Natale: è a Napoli ed è organizzato da NAStartUp.

Il netwìork cheaccelera le startup sviluppa tre eventi il 20 dicembre, all’insegna della creatività con un’ospite speciale,

Primo appuntamento dedicato ai talenti più giovani con uno speciale, capitanato da Giancarlo Donadio, presso IIS Antonio Serra, dove si terrà lo StartLab: Dalla Scuola a Fare Startup con Antonio Prigiobbo e il prof. Massimiliano Notaro. Dall’Abc all’economia delle startup, con gli studenti che assisteranno alla diretta streaming dell’evento online, StartUpPlay (a partire dalle ore 13:00) su www.nastartup.it/play dove verranno svelate quattro nuove innovazioni italiane e internazionali.

Nel pomeriggio invece partirà l’evento fisico (dalle ore 17) con due tappe: la prima al

MANN, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con la presenza dei laureandi di

architettura guidati dal Prof. Marco Borrelli. La seconda tappa sarà alla Chiesa di San

Giuseppe dei Nudi (sita nell’omonima via) dove è conservata la celebre reliquia

“Mazzarella di San Giuseppe”, ospiti di Ugo de Flaviis, Presidente della Fondazione S.

Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi. Per poi terminare nel solito aperitivo di

networking organizzato dalla community.

«La nostra Fondazione è da sempre attenta al territorio, ai giovani e al futuro che disegnano.

Ecco perché accogliamo la visita della community dei talenti che portano entusiasmo e la

loro cultura dell’innovazione», dichiara Ugo de Flaviis.

«Negli ultimi anni, abbiamo voluto mostrare la nostra capacità come network di cambiare

per non essere mai uguali a noi stessi e non accontentarci. Inseguiamo la visione di evolvere sempre la nostra formula, per contaminare il mondo dell’innovazione per noi è fondamentale la cultura ecco perché raccogliamo le sfide delle scuole, delle università e dei centri culturali» spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.



Sono quattro le innovazioni presentate nell’appuntamento di StartUpPlay, intercettate

dall’advisor ed export manager, Maria Maddalena Ascione. Giammichele Morgante

presenta la sua Bricksensitive, una soluzione nel campo dell’edilizia che punta a rendere i

materiali intelligenti, installando sensori in fase di produzione e ristrutturazione. Real Bowl

è l’idea di Dereck Ofosu: alimenti freschi e privi di conservanti per cani. Una soluzione

contro il traffico è quella presentata da Claudio Florio con la sua Bebiip, un’app che

permette di skippare il traffico così da raggiungere le destinazioni in modo più veloce.

Mentre la startup internazionale di questo mese è la franco-tunisina Lightency di

Jaafar Saied, che punta a innovare il settore dell’energia verde, concentrandosi sul

miglioramento dell'efficienza e della monetizzazione per i produttori locali di energia

attraverso la piattaforma Powerchain.

Super ospite in ReadYnnovation, la rubrica che racconta autori e libri, curata dal giornalista

Giancarlo Donadio. Sarà Annamaria Testa, consulente di comunicazione per

imprese e saggista, a presentare il suo nuovo libro, Trame Lucenti. Che cos’è la

creatività. Dove e quando fiorisce. Come funziona. Perché ha valore (Garzanti).



Nella rubrica della social innovation curata da Valerio Alfano, Advisor e dottore in

education e formazione sarà presentato il progetto The Napolitaner di Lucio Casillo che

rappresenta Napoli attraverso le copertine illustrate di un magazine che non esiste. Il

racconto di Napoli attraverso le illustrazioni è anche un tributo alla rivista americana "The New Yorker", che con le sue copertine ha celebrato New York e l’America, diventando un solido riferimento per il mondo dell’illustrazione.



Nella sua rubrica, Michele De Sena, advisor e product designer, racconterà gli eventi di

innovazione imperdibili del 2024.



NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni

detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer. Info: https://www.nastartup.it/



Lo StartUp Live, Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla

community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la

diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente

gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online

che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.



Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, Lauro.it, creazionedimpresa.it e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).