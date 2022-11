Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro è disponibile anche in Italia

Amazon ha annunciato la disponibilità del nuovo telecomando vocale Alexa su Amazon.it al prezzo di 39,99 euro. Grazie al nuovo dispositivo Alexa Pro1, guardare la Tv è ancora più facile e divertente e, soprattutto, perderlo tra i cuscini del divano è impossibile.

Basta pronunciare, infatti,“alexa, trova il mio telecomando” a un qualsiasi dispositivo con integrazione alexa, oppure tramite l’app alexa o l’app fire tv, e il telecomando emetterà un suono tramite l’altoparlante integrato che consentirà di ritrovarlo subito in un raggio d’azione di 10 metri circa. È possibile anche utilizzare il pulsante trova il mio telecomando all’interno dell’app fire tv per dispositivi mobili.

Il telecomando vocale Alexa Pro offre un supporto completo e multifunzione, senza dover utilizzare diversi telecomandi. Per esempio, è possibile controllare tv, soundbar e ricevitori compatibili con gli appositi pulsanti, regolare il volume o disattivare l’audio, navigare tra i canali della tv in diretta e passare in tutta facilità a programmi e film preferiti con i pulsanti preimpostati per le app.

Oltre alla nuova funzionalità “trova il mio telecomando”, il telecomando vocale alexa pro presenta tante novità. Per esempio, si illumina al buio grazie ai pulsanti retroilluminati che si accendono se utilizzato in una stanza poco illuminata. E ancora, i due pulsanti personalizzabili permettono di accedere rapidamente ad app e canali preferiti. È inoltre possibile assegnare a questi pulsanti i comandi di alexa più utilizzati, per riprodurre musica, controllare il meteo, accendere le luci intelligenti compatibili o altre funzionalità della casa intelligente, il tutto direttamente dal divano. Inoltre, grazie all’apposito pulsante per le cuffie, è possibile accedere rapidamente al menu bluetooth sullo schermo e associare o rimuovere il dispositivo audio preferito.

Il nuovo telecomando vocale alexa pro è progettato all’insegna della sostenibilità: il 30% della plastica impiegata proviene da plastica riciclata post-consumo e il 96% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.