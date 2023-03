Iliad: confermata la forte crescita sul mercato italiano

Iliad si conferma protagonista nel mercato italiano delle telecomunicazioni con una crescita che supera il 15%. Il dato emerge dal bilancio 2022 in cui l’azienda ha fatto registrare un fatturato che si attesta a 927 milioni di euro, in aumento rispetto agli 802 milioni di euro registrati alla fine del 2021.

Questi numeri, si traducono in un milione di utenze mobili nette attivate nel 2022, raggiungendo così quota 9,5 milioni. Sul fisso invece, l’offerta in fibra ottica 100% Ftth lanciata a gennaio 2022 si è rivelata un grande successo con 109 mila attivazioni in soli 11 mesi, e rappresenta ad oggi circa il 3,4% dell’intero segmento Ftth. Risultati particolarmente positivi anche per l’ultimo trimestre del 2022 in cui si sono registrati rispettivamente +224 mila utenze nette sul mobile e +25 mila utenze nette sulla fibra. Grazie a queste performance, l’azienda si è confermata, per il diciannovesimo trimestre di fila, il primo operatore nel mercato mobile per saldo di utenti netto.

In un contesto globale in continuo mutamento, dovuto al rincaro delle materie prime e dell'energia, iliad ha continuato ad investire nel Paese in termini di infrastrutture e occupazione. Un'analisi, condotta nell'ambito di uno studio Luiss "Il contributo di iliad all'economia italiana. Analisi degli impatti socioeconomici degli investimenti e degli impatti concorrenziali nel mercato della telefonia mobile" evidenzia come i circa 3,8 miliardi di euro investiti fino al 30 giugno 2022 abbiano avuto un impatto complessivo sulla produzione nazionale fino a 10,3 miliardi di euro, determinando un saldo occupazionale positivo di 83.000 posti di lavoro (diretto, indiretto e indotto). Nel corso del 2022 la società ha promosso un ambiente di lavoro innovativo e di qualità, assumendo 178 persone, di cui 75 under 30, e la sua rete mobile ha vinto il premio "Availabilty award" 2022, assegnato con cadenza semestrale da Opensignal, società indipendente leader per la valutazione dell'esperienza degli utenti di telefonia mobile. Le rilevazioni di Opensignal hanno posizionato al primo posto iliad nella classifica degli operatori per disponibilità di rete mobile, calcolata in base al tempo trascorso dagli utenti in connessione con una rete 3G, 4G o 5G.

Con l’obiettivo di connettere persone e territori in modo sostenibile, iliad ha anche accelerato il suo impegno in materia Environmental Social Governance (Esg) con l’implementazione di azioni concrete. Ad ottobre 2022 è stato annunciato il Piano di ottimizzazione energetica che contiene azioni volte principalmente ad efficientare i consumi. Un esempio concreto è lo switch-off notturno di alcune frequenze sulla rete mobile che consente di ottenere delle riduzioni dal 5 a quasi il 10% del consumo energetico diretto di ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto. Nell’ambito della sostenibilità sociale, invece, iliad ha continuato a promuovere progetti di formazione professionale e ha contribuito concretamente all’abbattimento delle disuguaglianze educative. La strategia di sostenibilità della società si inserisce in un percorso più ampio che punta a raggiungere la carbon neutrality per le emissioni dirette entro il 2035 e ad includere sempre di più le tematiche ESG lungo tutta la catena del valore.

“Per iliad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione - ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia – L’importante risultato raggiunto ci consente di continuare a guardare il futuro con lungimiranza e grande entusiasmo”.