Oppo e OnePlus al Google Cloud Next 24 svelano le innovazioni in ambito Ia

Oppo e OnePlus, in collaborazione con Google Cloud, stanno esplorando nuove ed ulteriori esperienza di Intelligenza artificiale nei propri devices. Durante la conferenza Google Cloud Next 24, il brand ha svelato diverse innovazioni in questo ambito, insieme all'annuncio congiunto con OnePlus in merito all’utilizzo dei potenti modelli Gemini di Mountain View.

Come passo fondamentale, Oppo e OnePlus integreranno i modelli Gemini di Google, che consentiranno alle varie linee di prodotti di ricevere aggiornamenti significativi e di evolvere le esperienze di intelligenza artificiale. Entrambi i brand, inoltre, hanno annunciato che nel corso del 2024 introdurranno una serie di funzionalità innovative sfruttando proprio le capacità avanzate dei modelli Gemini di Google, con l’obiettivo di ricreare la proverbiale esperienza d’uso anche con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale su mobile, consentendo nello stesso momento, ad una più ampia base di persone, di abbracciare facilmente il nuovo fascino degli smartphone Ia.

In occasione della conferenza i due brand hanno condiviso con gli innovatori mondiali nell’ambito dell’intelligenza artificiale le proprie intuizioni sugli smartphone Ia, evidenziando come questi debbano possedere quattro capacità fondamentali per rimodellare l'esperienza mobile: elaborazione efficiente, percezione del mondo reale, autoapprendimento e creatività.

I primi devices che nel corso del 2024 potranno beneficiare delle nuove funzionalità, tra le quali Ai Eraser, saranno la serie Find x7 e OnePlus 12.

Ai Eraser consente di identificare e rimuovere facilmente oggetti, riempiendo in modo fluido lo sfondo con quasi nessuna traccia di post-elaborazione. Un risultato ottenuto grazie alla potente tecnologia di Ai recognition proprietaria di Oppo e la tecnologia di riempimento delle immagini. Ai Eraser può attualmente riconoscere oltre 120 categorie di oggetti, inclusi persone, animali domestici, telefoni, fiori, alberi e edifici. Per quanto riguarda Oppo, Ai Eraser inizierà a essere distribuito su device quali Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 11 f, Find n3 e Find n3 Flip. Insieme, i due brand stanno collaborando attivamente con Google per integrare prodotti Ai cloud in più device, rendendo possibili funzionalità come riassunti di articoli di notizie, organizzazione di contenuti audio in tempo reale e generazione di contenuti social media creativi.

L’intelligenza artificiale è oramai profondamente radicata nel Dna dei futuri prodotti Oppo e OnePlus. Negli ultimi anni, la prima, ha utilizzato le sue capacità di integrazione software, hardware, chipset e Os per creare prestazioni di imaging mobile leader del settore. I suoi successi nella fotografia computazionale sono stati ampiamente riconosciuti in tutto il mondo. Nel frattempo, OnePlus ha sfruttato le sue capacità in ambito Ai per ottenere l'ottimizzazione definitiva delle prestazioni che, combinata con tecnologie rivoluzionarie come Trinity Engine, offre agli utenti un’esperienza più veloce e fluida.

Nel corso dei prossimi 3-5 anni, Oppo e OnePlus continueranno a sviluppare oltre 100 nuove funzionalità basate sulla tecnologia di Ai generativa e rimarranno impegnati a collaborare con partner per creare esperienze rivoluzionarie nei propri smartphone.