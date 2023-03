Lenovo Legion Slim, la nuova serie combina prestazioni e portabilità

Lenovo ha annunciato Lenovo Legion Slim, l’ottava generazione di laptop gaming ideale per quei giocatori che vogliono raggiungere i propri obiettivi non rinunciando alle passioni creative. Le varianti vanno dalla Legion Slim 7i e 7 (da 16,8 pollici) alla Slim 5i e 5 (16,8 pollici), fino alla Slim 5 (14,8 pollici), proposta completamente nuova per quest’anno.

Lenovo Legion Slim 7i e 7

La nuova serie è progettata per rispondere alle esigenze dei giocatori che hanno bisogno di un laptop in grado di eseguire titoli aaa con facilità pur essendo abbastanza agile da gestire altre attività come lo streaming e la creazione di contenuti. Disponibile con Windows 11 e fino a Intel Core i9 di 13a generazione (modello 7i) o fino a Amd Ryzen 9 (modello 7), entrambi hanno una configurazione massima che comprende una Gpu Nvidia GeForce Rtx 4070 e fino a 32Gb di Ram ddr5 a 5600 MHz, i quali portano immagini con grande nitidezza di colori sul display da gioco in formato 16:10 da 16 pollici. Il pannello con Vrr a 240Hz e 500nit di luminosità è ideale per coloro che ricercano tempi di risposta rapidi nelle loro sessioni di gioco; in alternativa, è disponibile un pannello 3.2k con vrr fino a 165Hz, 430nit di luminosità massima e copertura al 100% della gamma Dci-p3, per i creatori che richiedono le più alte risoluzioni e gamma di colori. I laptop sono costruiti per rimanere freschi anche sotto carichi di lavoro pesanti, grazie al sistema termico avanzato ColdFront 5.0 di Lenovo Legion, che si avvale di tubi di calore ibridi quadrupli in rame, composto termico a cambiamento di fase e una nuovissima presa d'aria con sistema di ventole a 90 lame. Le termiche, inoltre, sono ulteriormente spinte grazie al chip Lenovo la ai integrato, che regola dinamicamente le prestazioni termiche per massimizzare i framerate e ridurre al minimo il rumore.

La batteria da 99,99Wh consente di lavorare ininterrottamente con un massimo di 10 ore di batteria. Mentre la tecnologia Super Rapid Charge fornisce una ricarica completa in soli 80 minuti, tramite un adattatore sottile da 230 W, entrambe le porte Usb-c supportano la ricarica da 140 W e DisplayPort 1.4. Lenovo Legion Slim 7 è anche uno dei primi laptop al mondo abilitati al Wi-Fi 7 e progettati in modo che le basse velocità di Internet non costituiscano un ostacolo in fase di gioco.

Lenovo Legion Slim 5i e 5

Lenovo Legion crede nell'importanza di offrire ai giocatori maggiore scelta e flessibilità, e le scelte iniziano dalle dimensioni del laptop: Lenovo Legion Slim 5 e 5i sono disponibili in 16 pollici, e c'è anche un Lenovo Legion Slim 5 da 14 pollici che sfoggia un pannello Oled. Lenovo Legion Slim 5i è disponibile con un processore fino a Intel Core i7 di 13ma generazione, mentre Lenovo Legion Slim 5 porta in dotazione un processore fino a Amd Ryzen 9. Entrambi i modelli sono disponibili con una Gpu per laptop fino a Nvidia GeForce Rtx 4070. Legion ColdFront 5.0 mantiene le sessioni di gioco fresche e silenziose aiutando a prevenire il surriscaldamento, con i suoi tubi di calore e alette ibride in rame più grandi, il composto termico a cambiamento di fase, prese d'aria e scarico maggiorati, nonché un sistema di ventole a doppio polimero liquido da 12V turbo.

A bordo è presente anche il chip La Ai che alimenta Engine+, controllando le termiche per allocare dinamicamente la potenza tra Cpu e Gpu per ottimizzare le prestazioni e ridurre al minimo il rumore della ventola. Il chip La abbinato a opzioni Gpu ad alto rendimento come la Gpu Nvidia consente al Legion Slim 5i di erogare fino a 160 W di Thermal Design Point, perfetto per i giocatori che non sono disposti a sacrificare la potenza nel pieno della battaglia. Tutti i laptop della serie Lenovo Legion Slim 5 possono essere configurati con un massimo di 32Gb di Ram ddr5 da 5600Mhz ed espandibili fino a 64Gb aftermarket. Sotto il coperchio in metallo, il display da gioco da 16 pollici, formato 16:10 500nit con brr fino a 240Hz consente di dare vita ai giochi con tutta la potenza grafica e la velocità degli interni. La batteria fino a 80 Wh offre fino a 8 ore di autonomia e supporta Super Rapid Charge.

La disponibilità dei dispositivi oscilla tra maggio e settembre 2023 con prezzi che variano da 1350 euro circa a 2000 euro.