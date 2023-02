La nuova serie Samsung Galaxy Book3 è ufficiale

Con la recente presentazione dei nuovi smartphone top di gamma, Samsung ha anche annunciato la rinnovata serie dei suoi notebook che comprende i modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro. La versione Ultra, nuovo riferimento per i content creator, è caratterizzata da prestazioni di calcolo elevatissime e scheda grafica Nvidia Rtx, la Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen, mentre la Book3 Pro è il dispositivo più sottile della sua categoria. I nuovi dispositivi sono pensati per chi ha bisogno di una connettività multi-device senza soluzione di continuità e di un hardware di qualità superiore per aumentare la propria produttività e creatività.

"L'ultima serie Galaxy Book3 arricchisce ulteriormente la nostra gamma di prodotti connessi. È fatta su misura per gli appassionati Galaxy che cercano prestazioni di calcolo elevatissime ed esperienze connesse senza soluzione di continuità per massimizzare la loro produttività e creatività", ha dichiarato Tm Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

I notebook appena presentati offrono un'esperienza intuitiva e allo stesso tempo confortevole e l’applicazione Galaxy Book Experience fornisce una guida semplice e immediata per aiutare a conoscere tutte le funzionalità dell’ecosistema Galaxy. Ad esempio, tramite Samsung Multi Control è possibile spostarsi da una schermata all'altra su diversi dispositivi senza alcuna interruzione: controllare il PC, il Galaxy Tab e ora anche lo smartphone Galaxy tramite tastiera e trackpad del notebook, consentendo di copiare, incollare o effettuare il drag-and-drop di contenuti tra i diversi dispositivi. La funzione Secondo Schermo trasforma invece il Galaxy Tab in un secondo monitor: con un solo clic infatti, è possibile duplicare o estendere in modalità wireless la schermata dei Galaxy Book3. Questi nuovi notebook semplificano anche i processi creativi, i quali sempre più spesso avvengono tramite l’utilizzo di più dispositivi. Ora è anche possibile scattare foto di alta qualità utilizzando Expert Raw sullo smartphone Galaxy, quindi trasferirle automaticamente su Galaxy Book3 e modificarle infine con Adobe Lightroom.

L’applicazione Collegamento al telefono consente di usufruire della connettività telefono-Pc riportando in modo simultaneo la schermata dello smartphone e le relative funzioni direttamente su Galaxy Book3. Collegamento ai siti web recenti di Windows invece, riporta le sessioni web del telefono sul notebook; in questo modo sarà possibile consultare il prezzo di un volo sul telefono e poi prenotarlo tramite Pc, mentre Instant Hotspot consente di attivare automaticamente l’hotspot del proprio smartphone e di connettersi in modo veloce e con un semplice clic.

Ricordare le credenziali di accesso al proprio notebook e ai siti internet non è più necessario: infatti, la procedura di login nei nuovi Galaxy Book3 è davvero intuitiva e veloce. È sufficiente accedere al proprio account Samsung attraverso il notebook per sincronizzare i servizi Galaxy già utilizzati sugli altri dispositivi grazie alla funzione Single Sign On e al lettore di impronte digitali. È inoltre possibile effettuare l'accesso ai siti web preferiti da Galaxy Book3 utilizzando le informazioni presenti sul proprio account Samsung Pass su mobile. Infine, il trasferimento di tutti i dati e le impostazioni dal vecchio Pc Windows è semplificato grazie a Smart Switch.

Galaxy Book3 360

I nuovi notebook targati samsung offrono prestazioni elevatissime grazie a Cpu, Gpu, nuovi display e altro ancora. Tutta la serie utilizza processori Intel Core di 13esima generazione. In particolare, il modello Ultra sarà disponibile anche con processore Intel Core i9 h, divenendo così il Galaxy Book più potente mai realizzato fino ad oggi, nonché con scheda grafica dedicata Nvidia RTX Geforce 4070, per una grafica di livello professionale in grado di migliorare sia i progetti creativi che l'esperienza di gioco. Per la prima volta, la tecnologia Dynamic Amoled 2x utilizzata nei display degli smartphone Galaxy di fascia premium viene utilizzata anche in tutti i modelli Galaxy Book3. La risoluzione 3k (2880x1800) mostra dettagli incredibilmente precisi, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offre un'esperienza visiva fluida e scorrevole. I display sono certificati Vesa ClearMr e Display Hdr True Black 500 e, inoltre, hanno ricevuto la certificazione Sgs Eye Care Display per la ridotta emissione di luce blu. Tutti queste innovazioni consentono una migliore esperienza di utilizzo e di gioco, potendo usufruire di contenuti ricchi, dettagliati e di elevata qualità.

Galaxy Book3 Ultra e Pro

Inoltre, a seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra un display da 14 pollici o da 16 pollici con un rapporto di formato 16:10. L'audio dei nuovi Galaxy Book3 è ancora più nitido, grazie a un nuovo sistema di altoparlanti quadrupli che offre un suono pulito, intenso e ricco di bassi. Il doppio microfono di qualità professionale e l'Ai Noise Canceling catturano chiaramente la voce e riducono il rumore di fondo. E dal momento che le videochiamate fanno ormai parte della vita di tutti i giorni, è possibile parteciparvi comodamente in qualsiasi momento e apparire sempre al meglio grazie alla modalità Studio Mode, che offre immagini migliorate tramite la correzione dell'illuminazione, l'inquadratura automatica e sfondi uniformi.

La nuova serie Galaxy Book3 dispone di una struttura interamente in alluminio per un look and feel di qualità superiore, assicurando un'elevata solidità e preservando al contempo il suo design leggero, elegante e sottile. Samsung si è impegnata a realizzare un design eco-compatibile per contribuire a preservare il pianeta per le generazioni a venire.

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile in preordine, in colorazione Grafite, dal 14 al 22 febbraio 2023. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro sono già disponibili in preordine, in colorazione Grafite, dallo scorso 1 febbraio e fino al 22 febbraio 2023. In più, fino al 22 febbraio, acquistando Galaxy Book3 e registrando il dispositivo su Samsung Members entro il 24 aprile 2023, è possibile ricevere un rimborso di 100 euro. Inoltre, è possibile richiedere la valutazione del proprio usato fino a 598 euro e ricevere un ulteriore contributo di 100 euro.