Lenovo, nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale

L'immediatezza e l’affidabilità dei nuovi strumenti digitali, sperimentati attraverso i dispositivi di extended reality (Xr), fanno sì che la forza lavoro delle aziende sia quasi priva di vincoli di tempo e spazio. Dal miglioramento dell'efficienza nella formazione dei dipendenti e nella collaborazione virtuale, all’ampliamento delle attività di progettazione e ingegneria in 3d, le tecnologie Xr stanno diventando sempre più rilevanti all’interno delle organizzazioni, offrendo ai lavoratori nuovi modi di utilizzo.

È in questo contesto che Lenovo ha annunciato un visore all-in-one per la realtà virtuale, completamente nuovo, progettato appositamente per le aziende. Dal profilo sottile e maneggevole, dotato del sistema di movimento 6dof (six-degrees-of-freedom) e alimentato dal processore Snapdragon Xr2+ Gen 1, il device offre funzionalità pass-through a colori e ad alta risoluzione per applicazioni di mixed reality (Mr), ed è supportato da una suite completa di servizi end-to-end per le aziende.

Costruito seguendo rigorosi standard per i materiali utilizzati, il ThinkReality Vrx offre un alto livello di sicurezza e affidabilità nelle operazioni, grazie alla verifica accurata di ogni singolo componente durante il processo di produzione.

Le cuffie del visore sono caratterizzate da un design innovativo, capace di regalare esperienze Vr più confortevoli per sessioni prolungate.

Mentre le nuove ottiche pancake e la dimensioni più sottili riducono il profilo complessivo delle cuffie, la posizione ottimale della batteria aiuta a distribuire meglio il peso, regalando un maggiore comfort. Il ThinkReality Vrx inoltre, è dotato di un esclusivo sistema di ventilazione che allontana il calore del display dal viso di chi lo indossa.

ThinkReality Vrx si aggiunge al portafoglio hardware di soluzioni Xr commerciali che comprende anche ThinkReality A3, gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata (Ar) più versatili mai progettati per le aziende. Il visore è disponibile al costo di 1299 euro + Iva e il produttore mette a disposizione delle aziende modelli di consumo Device as a Service (DaaS) grazie a TruScale, consentendo ad ogni azienda di sviluppare al meglio le soluzioni Xr.

In un ottica di collaborazione per promuovere la crescita e l'adozione di soluzioni Xr, Lenovo ha reso ilThinkReality Vrx programmabile utilizzando la piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces Xr e il suo Sdk basato su OpenXr. L'ecosistema accessibile Snapdragon Spaces consente agli sviluppatori di creare esperienze innovative che guidano la prossima generazione di spatial computing.