Lg Gram, gli alleati perfetti per il lavoro da remoto

Con l’arrivo del bel tempo in molti iniziano a spostarsi verso località di villeggiatura per trascorrere weekend lunghi o anche intere settimane, sfruttando la possibilità di lavorare da remoto. Per essere sicuri di riuscire a portare a termine i nostri task anche fuori ufficio è necessario però scegliere i giusti alleati tecnologici, che stiano al passo con la nostra voglia di viaggiare continuando ad essere produttivi.

La nuova gamma di laptop Lg Gram – arrivata in Italia pochi mesi fa – è pensata proprio per rispondere a questo tipo di esigenza. La nuova serie di pc portatili ultraleggeri unisce infatti caratteristiche tecniche di alto livello ad una portabilità estrema e a un design cool e accattivante, per mantenere un certo stile anche fuori dall’ufficio.



Punta di diamante della collezione 2023 è sicuramente il modello gram Style, caratterizzato da un design esclusivo ed elegante e quindi alleato perfetto di chi vuole distinguersi anche attraverso i suoi partner tecnologici.

La scocca iridescente in vetro regala sfumature di colore che fanno di questo prodotto un vero must-have per i più attenti allo stile. In base alla luce ambientale, la livrea del notebook passa da tonalità bianco-argentee a toni arancioni-bluastri.

L’elevata attenzione al design si nota anche all’interno, dove il touchpad a scomparsa con una tenue retroilluminazione Led si accende a contatto con le dita.

Il display da 16 pollici con tecnologia Oled offre inoltre una qualità di immagine elevatissima.

La leggerezza, oltre ad essere una caratteristica distintiva dell’intera linea Lg gram, è anche un requisito fondamentale quando si parla di viaggi. Con il peso di poco più di 1kg, il gram Style è perfetto da infilare nello zaino, in borsa o in valigia per essere portato con sé fino alla prossima destinazione. Una priorità, oggi, per chi ricerca un maggior equilibrio tra il lavoro e il tempo libero che può essere trovato nella nuova ed esclusiva linea di laptop firmati Lg.

La gamma si compone di altri due modelli, nelle varianti da 16 e 17 pollici, che presentano le stesse caratteristiche di gram Style: prestazioni ottimali, estrema portabilità, compattezza e un ottimo livello di autonomia garantito dalla batteria da 80wh. I nuovi modelli, che non arrivano ai 2kg di peso, possono supportare fino a 20 ore di riproduzione video con una singola ricarica e vantano, oltre all’eccellente qualità di immagine, anche l’integrazione del sistema audio in Dolby Atmos: guardare un film o ascoltare un album in totale relax non è mai stato così coinvolgente.